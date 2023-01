Top Gun: Maverick obtient la nomination du meilleur film aux Oscars

Les nominations aux 95e Oscars n’ont pas été sans surprises, avec la suite extrêmement populaire de l’héritage Top Gun : Maverick recevoir le feu vert pour le meilleur film. La suite dirigée par Tom Cruise du classique bien-aimé de 1986 a connu un succès majeur au box-office, rapportant 1,489 milliard de dollars dans le monde et en faisant ainsi le deuxième film le plus rentable de 2022 et le film le plus rentable de la carrière de Cruise. Et tandis que les fans espéraient voir Top Gun : Maverick faire la liste des Oscars, une nomination pour le meilleur film est toujours une grande surprise.





Top Gun : Maverick se battra pour le meilleur film contre des gens comme All Quiet on the Western Front, Avatar: The Way of Water, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tár, Triangle of Sadness, et Femmes qui parlent. Aux côtés du meilleur film, Top Gun : Maverick a également été nominé pour le meilleur son, le meilleur scénario adapté, le meilleur montage de film et la meilleure chanson originale pour « Hold My Hand ». Malheureusement, Cruise n’a pas fait partie de la liste du meilleur acteur, malgré les éloges pour sa performance de la part des critiques, du public et de ses co-stars.

FILM VIDÉO DU JOUR

Top Gun : Maverick reprend plus de trente ans après la sortie du premier Pistolet supérieur, et suit Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) qui a servi comme l’un des meilleurs aviateurs de la Marine pendant tout aussi longtemps. Sentant qu’il est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux, Maverick a esquivé l’avancement de grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et l’officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ».

Réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, à partir d’une histoire conçue par Peter Craig et Justin Marks, Top Gun : Maverick stars Tom Cruise et Val Kilmer, qui reprennent tous deux leurs rôles de l’original des années 80. La suite présente Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris.





La saga Top Gun pourrait-elle continuer avec une troisième sortie ?

Paramount Pictures

Considérant le succès retentissant, à la fois critique et financier, de Top Gun : Maverick, les discussions se sont rapidement tournées vers un éventuel troisième opus de la franchise. Et c’est quelque chose qui pourrait très bien être à l’horizon… mais pas encore tout à fait. « Il est en train de tourner Mission Impossible, il fait beaucoup de cascades très difficiles et dures… Ce n’est pas le moment de détourner l’attention de ce qui est important pour lui en ce moment », a déclaré le producteur Jerry Bruckheimer de Top Gun 3.

Top Gun : Maverick Le réalisateur Joseph Kosinski semble cependant beaucoup plus déterminé à poursuivre la saga du capitaine Pete « Maverick » Mitchell, déclarant que la série Top Gun a encore plus de « gaz » dans son réservoir cinématographique. « Y a-t-il une autre histoire suffisamment convaincante pour que nous devions revenir en arrière? Il me semble à la fin de ce film que Maverick a encore de l’essence dans le réservoir », a déclaré le cinéaste à propos d’une suite potentielle. « Il ne s’installe pas . »

Top Gun : Maverick est désormais disponible en streaming sur Paramount +, où il est devenu le premier film le plus regardé de la plateforme de streaming. La 95e cérémonie des Oscars 2023 devrait avoir lieu le dimanche 12 mars.