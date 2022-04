Ben Affleck et Matt Damon ensemble pour un film sur Nike

in

Cinéma

Les acteurs qui ont travaillé ensemble dans le passé joueront dans une histoire basée sur des événements réels concernant la société Nike.

© GettyMatt Damon et Ben Affleck

Ben Affleck et Matt Damontravaillé dans le passé ensemble avec Chasse de bonne volonté où ils ont même remporté le oscar pour le scénario qu’ils ont écrit pour ce film de 1998 réalisé par Gus Van Sant. Les interprètes se sont rencontrés l’année dernière pour l’épopée Le dernier duel Réalisé par Ridley Scott. Désormais, un nouveau projet toujours sans titre les retrouve à égalité.

Le duo jouera dans un drame basé sur des événements réels qui suit l’histoire de Sonny Vaccaro, un ancien cadre de Nike qui dans les années 1980 tenta inlassablement de signer la figure montante du basket, Michael Jordanpour son entreprise de chaussures qui était en route vers le sommet, bien sûr, sans imaginer qu’elle deviendrait l’une des principales marques de vêtements de sport au monde.

Un duo créatif imbattable

Matt Damon personnifiera Vaccaro tandis que Ben Affleck jouera Phil Knight, le co-fondateur de Nike. L’interprète de Homme chauve-souris dirigera, écrira le scénario et produira ce drame axé sur le marketing sportif tandis que sa co-vedette sera également impliquée dans le livre ainsi que dans la production du film.

Le film suivra Vaccaro dans sa quête pour ajouter Jordan comme figure de Nike, qui était à l’époque la troisième plus grande entreprise de chaussures de sport du secteur. L’exécutif s’entretiendra avec la mère du joueur, d’anciens entraîneurs du talentueux athlète, des conseillers et même des amis du « Numéro 23 ». Michael Jordan Il n’apparaîtra jamais sur le film malgré le fait que sa silhouette gigantesque jette constamment une ombre sur l’intrigue du film.

La vérité est que la relation professionnelle entre Michael Jordan Oui Nike Cela semblait impossible à concrétiser à ce moment-là, mais grâce aux efforts excessifs de l’exécutif, la signature a été finalisée de sorte que l’accord entre l’athlète et l’entreprise a été défini comme le plus significatif du genre. À tel point qu’il a déclenché une révolution dans l’industrie mondiale contemporaine et millionnaire de la chaussure de sport. Ça mérite un film !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂