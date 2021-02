Le cargo Cygnus honorant la «  figure cachée  » Katherine Johnson arrive à la station spatiale

Worms, un supercalculateur avancé, une expérience sur la rétine artificielle et bien d’autres sont arrivés à la Station spatiale internationale à bord d’un cargo Cygnus lundi 22 février après un vol spatial de deux jours.

Le Northrop Grumman Vaisseau spatial Cygnus NG-15 portant ces expériences et plus de 8 200 livres. (3 719 kilogrammes) de fournitures tirées vers le complexe en orbite à 4 h 38 HNE (9 h 38 GMT). Le vaisseau spatial est nommé d’après Katherine Johnson , un mathématicien noir de la NASA et « Figure cachée « surtout connu pour avoir aidé à la première mission d’atterrissage sur la lune humaine, Apollo 11, en 1969.

L’astronaute et ingénieur de vol de l’Expédition 64 Soichi Noguchi, de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale, a attrapé le SS Katherine Johnson à l’aide du robot Canadarm2. L’astronaute et ingénieur de vol de la NASA Expedition 64 Michael Hopkins, La NASA a déclaré dans une mise à jour . Les activités ont également été diffusées en direct sur la NASA Television.

Vidéo: Regardez le lancement de la fusée Antares du Cygnus NG-15!

En rapport: Explication de la fusée privée Antares et du Cygnus (infographie)

Histoire de la NASA: 22,99 € chez Magazines Direct

Découvrez comment et pourquoi la NASA a été créée, ses plus grands triomphes, ses jours les plus sombres et les moments où elle a dépassé tous les espoirs possibles. Une histoire d’aventures, d’héroïsme et de débrouillardise, découvrez les plus grandes réalisations de l’agence spatiale et comment – en six décennies – l’organisation s’est constamment et inlassablement consacrée à son principe fondateur: « les activités dans l’espace doivent être consacrées à des fins pacifiques pour le bénéfice de toute l’humanité « . Voir l’offre