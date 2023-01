Netflix prépare un nouveau film Wallace & Gromit pour 2024

L’étude Animations d’Ardman vient de confirmer qu’un autre film de »Wallace et Gromit » vient de commencer la production. Le site officiel de la franchise a révélé que le duo classique reviendrait après sa dernière apparition dans »Wallace & Gromit: A Matter of Loaf and Death » en 2008.

Pour célébrer le 30e anniversaire du film oscarisé » Wallace & Gromit: The Wrong Trousers », Aardman Animations a annoncé qu’un autre épisode sera présenté en première sur Netflix en 2024.

« ‘The Wrong Trousers’ était un film spécial pour nous tous chez Aardman », a commenté le créateur. Nick Parc. « C’est merveilleux qu’il continue de trouver de nouveaux fans aujourd’hui et que nous puissions leur apporter plus d’aventures, et plus d’inventions, plus de mésaventures et plus de problèmes à résoudre pour Gromit. »

Wallace et Gromit sont apparus pour la première fois dans un court métrage de 1989 intitulé » A Grand Day Out ». Depuis la création de la franchise, Wallace & Gromit a remporté les Oscars pour trois versements, dont « La malédiction du lapin-garou » de 2005 a déplacé la première de sa sixième saison sur Netflix.

En ce qui concerne le prochain épisode sans titre de » Wallace & Gromit », le synopsis officiel se lit comme suit: « La crainte de Gromit que Wallace soit devenu trop dépendant de ses inventions est justifiée lorsque Wallace invente un » gnome intelligent « qui semble développer son propre esprit. … Alors que les événements deviennent incontrôlables, c’est à Gromit de mettre de côté ses scrupules et de combattre des forces sinistres, ou Wallace ne pourra plus jamais inventer ! »

Au-delà de la franchise »Wallace & Gromit », Aardman Animations a déjà travaillé sur d’autres films populaires tels que »Parti avec l’eau » O »Poulailler », présentant une animation similaire avec l’utilisation du stop-motion.

Le nouveau film sans titre » Wallace & Gromit » sera présenté en première sur Netflix en 2024.