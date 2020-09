Les rumeurs de l’histoire DLC pour Gears 5 reviennent juste à l’anniversaire du jeu

L’année dernière est venu l’un des jeux les plus attendus de la communauté Microsoft, celui que nous connaissons sous le nom de Gears 5 a été lancé le 10 septembre 2019, bien qu’il puisse être joué à l’avance pendant trois jours à partir du 7 septembre. on peut donc dire que le jeu a déjà terminé sa première année de vie.

Le titre développé par The Coalition a subi un grand nombre de changements, améliorations et corrections depuis sa sortie, quelque chose qui a été ajouté petit à petit, beaucoup de ces détails étant des rapports de joueurs qui ont essayé d’aider pour que l’expérience multijoueur et coopérative est aussi bonne que possible.

La Coalition pourrait avoir quelque chose de spécial pour le premier anniversaire de Gears 5

La dernière mise à jour majeure du jeu était l ‘ »Opération 4″ tant attendue qui est arrivée à la mi-juillet et qui a signifié un grand changement dans de nombreuses sections que nous avions dans le jeu, la plus notable étant le nouveau magasin, une nouvelle monnaie et une nouvelle système pour les jeux classés.

Mais il semble que La Coalition pourrait avoir quelque chose de plus spécial pour le premier anniversaire de Gears 5 et qui devrait être publié cette semaine, quelque chose qui a émergé avec le retour des rumeurs sur lesquelles ils travaillent un DLC de la campagne qui amènerait les protagonistes à Team Scorpio que nous avons connu dans le mode coopératif «Escape», quelque chose qui pourrait être essayé d’être vrai basé sur une capture d’écran prise sur Steam, ce qui confirmerait cet ajout au jeu.

Sup Gears! En raison du jour férié d’aujourd’hui, cette semaine à # Gears5 sera mis en ligne demain matin. Ne vous inquiétez pas, nous avons une semaine passionnante à venir. – Gears of War (@GearsofWar) 7 septembre 2020

Gears 5 DLC sur Steam DB? Hmm pic.twitter.com/DhOezy6kuc – Terry (@TerryHB_) 4 septembre 2020

Il faudra attendre de voir comment cette semaine se déroule en gardant un œil sur l’actualité de The Coalition with Gears 5, quelque chose qui ne tardera pas à arriver et j’espère qu’ils confirmeront cette nouvelle histoire DLC que les fans du solo apprécieront sûrement.