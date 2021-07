Codes pour obtenir des armes et des munitions

Vous êtes à court de munitions ? Il existe des codes et des astuces GTA 5 qui vous permettent d’avoir des armes, des munitions et même des gants explosifs.

Les armes et les munitions dans Grand Theft Auto V peuvent être obtenues de plusieurs manières. Mais si vous voulez aller vite, sans avoir à acheter ou à laisser un méchant lâcher l’arme pour l’obtenir, nous vous montrons la liste des astuces de GTA 5 avec leurs codes pour les armes et les munitions. Nous pouvons également obtenir des gants explosifs.

Ci-dessous vous avez la liste des codes pour les armes. Dans les munitions, vous trouverez à la fois des munitions normales et des balles explosives et incendiaires. Au fait, je vous laisse avec tous les guides que nous avons pour Grand Theft Auto 5 au cas où vous voudriez activer une astuce qui vous manque.

Obtenez toutes les armes et munitions

PS3 / PS4 : Triangle, R2, Gauche, L1, X, Droite, Triangle, Bas, Carré, L1, L1, L1

PC : OUTILS

Xbox One / 360 : Y, RT, Gauche, LB, A, Droite, Y, Bas, X, LB, LB, LB

balles explosives

PS3 / PS4 : Droite, Carré, X, Gauche, R1, R2, Gauche, Droite, Droite, L1, L1, L1

PC : HIGHEX

Xbox One / 360 : Droite, X, A, Gauche, RB, RT, Gauche, Droite, Droite, LB, LB, LB

Balles de feu

PS3 / PS4 : L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Droite, L1, L1

PC : INCENDIAIRE

Xbox One / 360 : LB, RB, X, RB, Gauche, RT, RB, Gauche, X, Droite, LB, LB

Gants explosifs

PS3 / PS4 : Droite, Gauche, X, Triangle, R1, O, O, O, L2

PC : HOTHANDS

Xbox One / 360 : Droite, Gauche, A, Y, RB, B, B, B, LT

