Beast Within Star, co-réalisateur parle d’espoirs de franchise pour le thriller de loup-garou

Dans le nouveau film d’horreur, Bête intérieure, un corps assassiné est découvert lors d’une soirée de lancement de Gaming App, les invités se méfient les uns des autres lorsqu’ils deviennent des joueurs du jeu mortel. La créature whodunit met en vedette Steven Morana (Entreprise de whisky) et Holly Deveaux (The Mist) en tant que couple assistant à la soirée de lancement de leur application de jeu Werewolves Awaken, mais lorsqu’un invité est mystérieusement retrouvé mort, ils se demandent qui pourrait être le tueur, car tout le monde devient un suspect et un joueur dans un réel mortel -version vie du jeu.

Morana qui a co-réalisé avec Chris Green (Attaque des loups-garous zombies) et coproduit avec Nic Izzi (1BR) joue le génie timide de la technologie devenu héros d’action et son expérience en art martial lui a permis de faire toutes ses propres cascades lors de la confrontation avec le loup-garou.

Les autres membres de la distribution de l’ensemble comprennent Colm Feore (Thor), Ari Millen (Orphelin noir), Alysa King (Slasher), Supinder Wraich (Le 410), Art Hindle (Invasion des voleurs de corps) et Katie Boland (Le pari).

Les scènes de gore et de créature FX ont été conçues par le studio de maquillage d’effets spéciaux primé The Butcher Shop FX Studio et la bande originale contient de la musique de la star montante du hip / hop Arya Safakish (alias Afta Hill et Safakash).

Nous avons rencontré la star et co-réalisateur Steven Morana pour parler de sa nouvelle entrée dans le sous-genre du film de loup-garou Bête intérieure.

D’après l’endroit où certains d’entre vous ont été tournés, je pense que vous êtes canadien?

Votre intuition était juste. Je viens de Toronto, au Canada.

Et quand avez-vous décidé de vous attaquer aux lumières vives, grande ville d’Hollywood?

Quand j’ai eu un agent en tant que jeune adulte et que j’ai été initié au côté professionnel de l’industrie, l’idée de déménager à Hollywood m’est venue à l’esprit. J’ai été fortement influencé par le Festival international du film de Toronto. Je suis allé à des événements et à des premières qui ont accueilli de nombreux professionnels talentueux travaillant à Hollywood avec lesquels j’ai fini par collaborer. De plus, j’ai toujours voulu vivre près de la plage.

Depuis combien de temps vouliez-vous non seulement jouer mais aussi faire des films?

Acteur est quelque chose que je fais depuis que j’ai 7 ans et a été une passion pour moi. Le processus de réalisation du film s’est présenté sur ce projet et je me suis senti en confiance pour plonger grâce au soutien de mes collègues producteurs et co-réalisateur.

At-il toujours été question d’être un artiste polyvalent capable de tout faire?

Je ne fais certainement pas tout ce que je suis aussi bon que l’équipe avec laquelle je travaille. J’ai eu beaucoup de conseils et de soutien tout au long de mon processus de réalisation de films. J’adore raconter des histoires et jouer a toujours été ma base d’où d’autres aspects de la production ont évolué.

Qu’avez-vous appris du pro chevronné Colm Feore?

Il a une présence à la caméra. Il tombe dans un personnage sans effort et captive. C’était un régal à regarder et à jouer dans nos scènes.

Et vous aussi Holly Deveaux?

Oui, elle est très talentueuse, hilarante et une vraie professionnelle sur le plateau.

Quel type d’entraînement avez-vous dû faire pour le film – que ce soit un entraînement au combat ou un jeu d’épée?

Nous avions un excellent coordinateur de cascades, Simon Fon, qui a assuré ma sécurité mais m’a aidé à faire toutes mes propres cascades. Je viens du milieu des arts martiaux, donc la chorégraphie de combat et les petits déjeuners que j’ai faits dans le film m’est venu naturellement.

Je dois demander, puisque le film entoure une « application », avez-vous travaillé dans ce domaine?

J’avais un ami proche qui travaille dans ce monde et il faisait partie de mon inspiration dans certaines des caractéristiques d’Août. Il a également contribué à la consultation sur certains des vernis de dialogue.

Et parlons-nous de franchise, ici?

Oui. Il y a beaucoup plus à explorer dans lequel nous pouvons prendre l’histoire d’août. Nous venons juste de commencer!

Bête intérieure est maintenant disponible à la demande aux États-Unis et au Canada avec une sortie au Royaume-Uni encore à être annoncée. Une production Build Character en association avec Little Axe Productions et High Star Entertainment, Beast Within est sorti en Amérique du Nord le 8 septembre par Stonecutter Media. Les producteurs exécutifs sont Amy Williams (Pierre papier ciseaux) Spero Stamboulis (Coup d’avertissement) et Bruno Marino (Gridlocked).