El-P explique comment Run The Jewels voulait qu’Alex Trebek apparaisse sur « RTJ4 »

El-P de Run The Jewels a détaillé comment le duo avait prévu de faire figurer Alex Trebek sur le dernier album, RTJ4, suivant le Péril! le décès de l’hôte, dimanche. Vivien Killilea / Getty Images «Une histoire vraie: lorsque nous avons créé à l’origine ‘quelques mots pour le peloton d’exécution’ sur RTJ4, nous allions en faire une suite de ‘jeopardy’ de RTJ2 et l’appeler ‘dernier danger’», a écrit El-P. «Nous avons contacté les gens d’Alex Trebek et avons essayé de le faire entrer dans le jam, mais nous n’avons pas pu y arriver. Un porte-parole pour Péril! a confirmé que Trebek avait transmis une déclaration à TMZ. « Jeopardy est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et d’amis », a publié la page Twitter de l’émission. Il a reçu un diagnostic de cancer du pancréas en mars 2019. «Nous avons pensé à cela parce que courir les bijoux était une réponse au danger que nous avons échantillonné et que nous avions entre les couplets, mais cela n’a pas vraiment fonctionné, alors nous avons essayé de convaincre Alex de refaire les choses un peu différemment», a poursuivi El-P. «Quand nous n’avons pas pu le trouver, nous avons abandonné l’idée et créé ‘quelques mots…’ à la place.» RTJ4 est sorti le 3 juin 2020. [Via]