Steven Spielberg prépare un film basé sur sa propre vie

Tout au long de cinq décennies, Steven Spielberg nous a ravis avec un grand nombre de films qui, que ce soit par un réalisme grossier ou avec un certain accent sur la science-fiction et la fantaisie, ont réussi à s’imposer comme l’un des cinéastes les plus acclamés de l’industrie du divertissement.

Maintenant le soi-disant « Roi Midas d’Hollywood», Il s’apprêtait à raconter une histoire inspirée de nul autre que sa propre vie. Selon les informations du Hollywood Reporter, Spielberg a écrit le scénario de ce projet avec Tony Kusher, avec qui il a déjà collaboré sur les bandes »Munich« Y »Lincoln».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Eddie Murphy révèle pourquoi il a renoncé à jouer

Spielberg dirigera une histoire basée librement sur son enfance et son adolescence dans l’état de l’Arizona, confirmant que la production mettra en vedette la performance du nominé pour oscar Michelle Williams. Le tournage devrait avoir lieu cet été et sa première n’aurait pas lieu avant 2022.

Parmi les détails qui ont réussi à s’échapper de l’histoire, c’est que le protagoniste ne sera pas appelé Steven et jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé qu’il s’agissait d’une histoire se déroulant dans les années 1950 et 1960, une époque où le cinéaste passait son enfance et son adolescence.

La production est qualifiée de « drame à budget modéré », dont le réalisateur travaillerait aux côtés de Williams des tests en caméra pour les jeunes acteurs, un pour l’enfance et un autre pour l’adolescence du protagoniste.

Depuis ses débuts en tant que réalisateur, Spielberg a été extrêmement vocal sur le pouvoir des films comme moyen de communication et leur potentiel à réaliser un message construit en fonction des choix de cadrage ou de la façon dont l’histoire est racontée, il n’est donc pas étonnant qu’il choisisse de mener à bien un projet avec un tel intime la nature.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Evangelion 3.0 + 1.0 »: la séquence de démarrage de la bande a été révélée

Son enregistrement le plus récent était « Prêt Player One« , Qui est une adaptation d’un roman écrit par Ernest Cline, considéré par beaucoup comme le «Saint Graal de la culture Geek». Son remake de la comédie musicale « West Side Story«A été fortement affectée par la pandémie, sa première a donc été reportée au mois de décembre de cette année.

Malgré avoir réalisé les quatre premiers versements de la franchise « Indiana Jones», Il a été confirmé que le cinéaste ne fera pas partie de la cinquième tranche, donc la saga se poursuivra sous la direction de James Mangold, réalisateur plébiscité pour son travail avec “Logan». Spielberg il se limitera à agir en tant que producteur.