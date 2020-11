Larissa Dos Santos Lima dit que se faire virer de TLC était «  pour le meilleur  » dans les questions-réponses des fans

Après l’ancien Fiancé de 90 jours La star Larissa Dos Santos Lima a divorcé de Colt Johnson, elle a relevé le défi de se transformer de la tête aux pieds. La beauté née au Brésil, qui vit maintenant dans le Colorado avec son petit ami Eric Nichols, a subi une perte de poids importante, ainsi que des procédures cosmétiques comme une augmentation mammaire, un lifting brésilien des fesses, une rhinoplastie, une liposuccion, du Botox, des produits de comblement et une abdominoplastie.

La chirurgie plastique de Larissa n’était pas seulement pour son propre bénéfice, cependant. La femme de 34 ans a lancé une carrière sur OnlyFans et le site de webcams pour adultes CamSoda, ce qui a finalement conduit TLC à la licencier. Dans une récente séance de questions-réponses sur Instagram avec des fans, l’ancien Fiancé de 90 jours La star a répondu aux questions des téléspectateurs curieux sur le mannequinat d’OnlyFans, la chirurgie plastique et ses sentiments de laisser TLC derrière.

Larissa Dos Santos Lima | Bryan Steffy / Getty Images pour Crazy Horse 3

Larissa a donné des conseils aux fans sur le développement d’une plate-forme sur OnlyFans

Larissa a récemment pris ses histoires Instagram pour répondre Fiancé de 90 jours les questions brûlantes des fans sur tout ce qui concerne la modélisation, OnlyFans et la chirurgie plastique. L’ancienne star de TLC a été très ouverte ces derniers mois sur le développement d’une attitude plus «arnaque» et d’une perspective entrepreneuriale après être apparue à la télé-réalité.

De nombreux adeptes de Larissa voulaient savoir comment réussir sur OnlyFans, où Larissa a prétendu gagner beaucoup plus que ce qu’elle avait gagné au cours de ses années. Fiancé de 90 jours. La maman brésilienne a déclaré à un fan que s’inscrire à OnlyFans était «très facile» – mais réussir sur la plateforme nécessiterait beaucoup d’ambition et de stratégie.

Quant à savoir combien d’argent les «gens ordinaires» sans carrière dans la télé-réalité pourraient gagner sur la plateforme, Larissa a déclaré aux fans: «C’est vraiment difficile à dire. Mais je vois des filles qui sont de vrais arnaqueurs agrandir leur page [from] 3 000 à 30 000 et ils ne sont pas «célèbres». »

CONNEXES: «Fiancé des 90 jours»: quelles stars du fiancé des 90 jours ont subi les plus grandes transformations physiques?

L’ex-femme de Colt a offert un aperçu de la réalité de la chirurgie plastique

Après que Larissa ait traversé l’une des plus grandes transformations physiques de Fiancé de 90 jours histoire, elle est devenue une sorte de porte-parole de la chirurgie plastique. Elle a régulièrement endossé les vertus des procédures cosmétiques, de la construction de sa confiance et de la restauration de son estime de soi à l’aider à lancer une nouvelle carrière.

Un fan curieux voulait savoir si le lifting brésilien des fesses de Larissa en valait la peine.

«Ça vaut vraiment le coup,» répondit Larissa. «Mais la chirurgie plastique n’est pas facile.» Elle a expliqué que le processus ne s’est pas terminé avec la chirurgie elle-même. La récupération peut être «très difficile».

«Vous ne pouvez pas vous attendre en une seule fois aux résultats que vous voyez sur IG», a ajouté l’ex de Colt.

L’ancienne star de TLC a également déclaré à un fan qu’elle était en fait nerveuse à propos de ses chirurgies. Heureusement, elle était satisfaite des compétences et du professionnalisme de son chirurgien (Dr Lane Smith) et de son anesthésiste.

Larissa a également révélé qu’elle avait financé sa chirurgie plastique afin de pouvoir la rembourser en plusieurs fois. Mais, a-t-elle dit à ses partisans, il y avait un moyen encore plus simple d’assumer le coût.

«Démarrez vos OnlyFans», a-t-elle conseillé à ses fans. «C’est le moyen le plus simple. Dans une semaine, vous paierez votre chirurgie. »

CONNEXES: «Fiancé des 90 jours»: Où les membres de la distribution gagnent-ils de l’argent en dehors du spectacle?

L’ancienne star de 90 Day Fiancé a déclaré que quitter TLC était « pour le mieux »

Après que Larissa ait été renvoyée de TLC, Fiancé de 90 jours les fans ont envahi ses réseaux sociaux pour exprimer leur déception. Pour de nombreux fans de la série, Larissa était l’un des moments forts – en particulier en raison de sa personnalité plus grande que nature et de son drame en cours avec Colt.

Mais Larissa semble avoir pris le pas dans la foulée, l’utilisant pour la catapulter dans d’autres entreprises.

«Vous étiez la vie de la série», a écrit un fan. «Sans toi, ce ne sera pas pareil, hou hoo!»

Larissa a rassuré ses partisans sur le fait que «d’autres opportunités» se présenteraient à coup sûr. En attendant, a-t-elle ajouté, elle avait encore OnlyFans et YouTube pour raconter son histoire.

«J’aurais aimé que TLC ne vous licencie pas», a écrit un autre disciple à Larissa. Mais elle a déclaré qu’il y avait un avantage inattendu à se faire licencier, en particulier après sa détention à l’ICE et son possible drame d’expulsion en septembre 2020.

«C’était pour le mieux», a répondu Larissa dans ses histoires Instagram. «Je suis très heureux qu’ils n’aient pas filmé mon arrestation de la glace, et je peux gérer la partie la plus critique de mon voyage d’immigration en paix.»

Maintenant, a expliqué Larissa, elle avait plus d’intimité, ainsi que plus d’autonomie pour raconter sa propre histoire au lieu de la faire raconter pour elle par un réseau de télévision.