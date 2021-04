Batman: The Long Halloween, la première partie de la bande-annonce arrive, Jensen Ackles est le chevalier noir

La bande-annonce officielle de la prochaine aventure animée DC, Batman: Le long Halloween, est arrivé, et nous donne notre premier aperçu de Surnaturel star Jensen Ackles dans le rôle du chevalier noir. Adapté du séminal de Jeph Loeb et Tim Sale Homme chauve-souris arc de bande dessinée du même nom, Batman: Le long Halloween, première partie promet d’être une autre sortie exceptionnelle pour Warner Bros.Animation.

Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 1990 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: Le long Halloween, première partie commence comme un meurtre brutal à Halloween incite le jeune justicier de Gotham, le Batman, à conclure un pacte avec les deux seuls hommes de loi non corrompus de la ville, le capitaine de police James Gordan et le procureur de district Harvey Dent, afin d’abattre The Roman, chef du célèbre et puissant Falcone Crime Family.

Mais lorsque plus de décès surviennent à Thanksgiving et à Noël, il devient clair qu’au lieu de la violence de gang ordinaire, ils ont également affaire à un tueur en série – dont l’identité, avec chaque indice contradictoire, devient plus difficile à discerner. Peu de cas ont jamais testé les esprits du plus grand détective du monde comme le mystère derrière le tueur de vacances.

Batman: Le long Halloween, première partie suit une version beaucoup plus jeune du Caped Crusader que celle à laquelle le public est peut-être habitué, Bruce Wayne de Jensen Ackles n’ayant pas agi en tant que justicier depuis très longtemps. Ackles, qui revient dans le monde de DC après sa performance très appréciée en tant que Red Hood / Jason Todd en 2010 Batman sous le capot rouge, sonne comme la quintessence de l’artiste vocal de Batman, Kevin Conroy, apportant des changements subtils mais substantiels aux voix de Bruce et Batman. Quelque chose qui ne peut que de bon augure pour Batman: Le long Halloween.

Feu Naya Rivera (Joie), décédée en 2020, donne l’une de ses dernières performances en tant que Catwoman / Selina Kyle. Le reste de la distribution des étoiles comprend Josh Duhamel (Transformateurs, Las Vegas) en tant que Harvey Dent, Billy Burke (crépuscule, Révolution) comme James Gordon, Titus Welliver (Bosch, Bois morts) comme Carmine Falcone, David Dastmalchian (La brigade suicide, Le Chevalier Noir) en tant que Calendar Man, Troy Baker (Batman: Arkham Knight) en tant que Joker, Amy Landecker (Votre honneur, Transparent) comme Barbara Gordon, Julie Nathanson (Suicide Squad: l’enfer à payer) comme Gilda Dent, Jack Quaid (Les garçons) comme Alberto, Fred Tatasciore (Père américain!, Guy de la famille) comme Solomon Grundy et Alastair Duncan (Le Batman) comme Alfred. Voix supplémentaires fournies par Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray et Jim Pirri.

Batman: Le long Halloween, première partie est réalisé par Chris Palmer (Superman: l’homme de demain) d’après un scénario de Tim Sheridan (Règne des surhommes, Superman: l’homme de demain).

On a longtemps cru que la prochaine sortie en direct de l’icône de DC, le réalisateur Matt Reeves ‘ Le Batman, s’inspirera de Le long Halloween. De la même manière, Le Batman suivra Bruce Wayne dans sa deuxième année de lutte contre le crime, alors qu’il commence à explorer la corruption qui sévit à Gotham City et comment elle peut être liée à sa propre famille, en plus d’entrer en conflit avec un tueur en série connu sous le nom de Riddler.

Batman: Le long Halloween, première partie avec Jensen Ackles sortira en numérique et en Blu-ray 4K plus tard cette année. Cela nous vient grâce à l’IGN.

Sujets: Batman: The Long Halloween