Le jeu de stratégie gratuit Auto Chess trace un chemin vers la PS5 le 30 mars

La dernière fois que nous avons écrit sur Auto Chess, à l’époque où il a été annoncé pour PlayStation 4, nous n’avions vraiment aucune idée de son fonctionnement. Aujourd’hui, le populaire titre gratuit a été annoncé pour PS5, et il arrive très bientôt. Le problème est que nous n’avons toujours pas la moindre idée de ce qui se passe.

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai: nous avons examiné cela un peu. Si vous n’avez aucune idée comme nous, Auto Chess est une version autonome de ce qui était à l’origine un mod Dota. Son nom vient du fait que les batailles se déroulent automatiquement. Avant un tour, vous sélectionnez des pièces à mettre sur le plateau en forme d’échecs, et celles-ci sont de toutes formes et tailles. Chaque unité peut être équipée d’équipement et d’objets pour les rendre plus puissants, et vous améliorez votre réussite, débloquez plus d’unités, et ainsi de suite.

Nous n’allons pas prétendre que nous sommes des experts, mais le jeu est très populaire, il doit donc y avoir quelque chose à faire. Quoi qu’il en soit, comme l’indique la nouvelle bande-annonce ci-dessus, elle arrive sur PS5 le 30 mars, avec de nouvelles fonctionnalités. Le jeu tirera parti du matériel et des fonctionnalités de la PS5 – le retour haptique de DualSense, des temps de chargement réduits et des graphismes améliorés. Encore une fois, c’est gratuit, alors vous pouvez aussi bien y jeter un coup d’œil, non?

