Amanda Gorman confirme son statut d’icône de style avec la couverture de Vogue

Quelques mois à peine après qu’Amanda Gorman soit devenue un nom connu lors de l’investiture du président Biden, le poète fait la couverture de l’un des magazines de mode les plus populaires.

La jeune femme de 23 ans apparaît dans le numéro de mai de Vogue et parle de sa carrière, de son sens du style saisissant et de ce moment d’inauguration mémorable.

Gorman a posé pour deux versions de la couverture du magazine et est tout aussi magnifique sur les deux photos. Dans le premier, elle enfile une superbe robe imprimée à une épaule; dans l’autre, elle arbore une robe crème à col en V avec des broderies complexes.

L’une des deux reprises de Gorman en mai pour Vogue Annie Leibovitz / Vogue

Plus tôt cette année, Gorman est devenu le plus jeune poète à lire lors d’une inauguration, et l’énormité de cet accomplissement n’est pas perdue pour elle.

«Il a fallu beaucoup de travail, non seulement de ma part, mais aussi de ma famille et de mon village, pour arriver ici», a-t-elle déclaré au magazine.

Cela a été un couple de mois chaotiques, et Gorman est toujours en train de s’imprégner de toute l’excitation de ce moment. Au cours de son entretien, elle a lu un extrait de son journal qu’elle a écrit la nuit après sa performance.

«J’ai appris qu’il n’y a rien de mal à avoir peur. Et de plus, il est normal de rechercher la grandeur. Cela ne fait pas de moi un trou noir pour attirer l’attention. Cela fait de moi une supernova », a-t-elle écrit.

Gorman est magnifique dans le magazine. Annie Leibovitz / Vogue

Beaucoup de fans de Gorman n’ont pas pu s’empêcher de remarquer son sens du style lors de l’inauguration, et bien qu’elle s’intéresse à la mode, elle n’a pas l’intention de quitter son emploi quotidien, même si elle a récemment signé un accord avec l’agence de mannequins IMG.

«Quand je fais partie d’une campagne», dit-elle, «l’entité n’est pas mon corps. C’est ma voix.

Après sa performance d’inauguration, Gorman a attiré l’attention de nombreuses marques qui souhaitent travailler avec elle, mais elle a refusé environ 17 millions de dollars d’offres, y compris une proposition importante d’une grande marque.

«Je n’ai pas vraiment regardé les détails», a-t-elle dit, «parce que si vous voyez quelque chose et que cela dit un million de dollars, vous allez expliquer pourquoi cela a du sens.»

Alors, pourquoi Gorman ne saisit-elle pas certaines des grandes opportunités qui se présentent à elle? Elle a une stratégie très judicieuse en tête.

«Je dois être consciente de prendre des commandes qui me parlent», dit-elle.

