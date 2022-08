Les 5 meilleurs sites Web pour créer votre propre avatar

in

Créez votre avatar et donnez plus de personnalité à vos profils sur les réseaux sociaux avec ces 5 sites web

Souvent, nous ne voulons pas placer une photo de nous dans le profil d’un réseau social, car c’est la photo que tout le monde peut voir même sans être nos amis ou contacts. Pour cette raison, une bonne option est créer un avatar animé de nous-mêmeset ici nous allons vous laisser 5 excellentes pages Web pour le faire.

Top des meilleurs sites web pour créer votre propre avatar

Ces 5 sites vous permettront de créer les meilleurs avatars qui feront ressortir vos profils sur les différents réseaux sociaux. Cependant, vous devez vous rappeler qu’il existe également des applications pour créer un avatar, donc si cela ne vous dérange pas d’installer une nouvelle application sur votre mobile, cela pourrait être une autre excellente option.

Avachara

Avachara est l’une des pages Web qui a plus d’options pour créer un avatarcar il a différentes catégories telles que, AnimeGirl, Potrait, ChildBaby, CharaToon, Wedding Card, CharaSelf, entre autres. Chaque catégorie vous permet de choisir différentes caractéristiques faciales, corps et types de vêtements qui rendront votre avatar unique.

Entrez Avachara

southpark.lat

Si vous êtes un fan de South Park, vous allez adorer cette option, car vous pouvez créer votre propre personnage de la série à votre guise. Il dispose de nombreuses options pour personnaliser votre personnage, en particulier dans les vêtements, car vous pouvez ajouter des chapeaux, des colliers, des lunettes, un téléphone portable à la main et bien plus encore. Vous pouvez même choisir l’arrière-plan de l’avatar et une phrase pour l’utiliser comme mème. Sûrement vous obtiendrez un résultat que vous allez adorer si vous prenez le temps de faire votre avatar.

Aller à SouthPark.lat

Créez votre avatar

C’est l’un des sites Web les plus faciles pour créer un avatar personnalisé. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou de payer quoi que ce soit pour télécharger votre création, il vous suffit d’entrer sur le Web, de choisir votre genre et de commencer à modifier tous les détails que vous souhaitez. Vous pouvez apporter de nombreuses modifications comme la couleur, la peau, la forme du visage, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la barbe, les vêtements, le type de visage, entre autres.

Allez dans Créer votre avatar

avatar kawaii

Tout fan d’anime a rêvé d’avoir son propre avatar avec cette animation particulière, et sur ce site, vous pouvez le faire. Même s’il faut dire qu’Avatar Kawaii n’a pas beaucoup d’options pour personnaliser votre avatar, vous pouvez obtenir un très bon résultat, si vous savez combiner toutes les options disponibles. Vous pouvez également apprendre à dessiner votre propre personnage d’anime avec ces applications, etc. créez votre avatar comme vous le souhaitez.

Aller à Avatar Kawaii

toon moi

Toonme est un site qui, comme ces 7 applications, permet de convertir des photos en dessins ou en caricaturesavec des centaines de résultats différents que vous pouvez obtenir.

La meilleure chose à propos de ce site Web est que vous n’avez qu’à télécharger la photo de votre choix et à choisir le style que vous souhaitez lui donner pour créer votre avatar ou votre caricature. Sans doute c’est un site très amusant dans lequel vous voudrez explorer toutes ses options.

Aller à Toonme

