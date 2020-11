Batman ou Iron Man: qui est le super-héros le plus riche?

Peu importe à quel point les fans voudraient insister sur le fait que la véritable superpuissance d’Iron Man et Homme chauve-souris est leur cerveau de génie, et leur volonté de réussir, nous savons tous que ce qui donne aux deux héros leur avantage, ce sont les tonnes d’argent qu’ils ont héritées de leurs parents. Maintenant, la Vanquis Bank du Royaume-Uni a publié un rapport qui estime le revenu annuel de 25 des super-héros les plus riches de Marvel et DC. La Banque a également expliqué la méthodologie qui sous-tend ses estimations salariales.

« Pour calculer les salaires de nos super-héros, nous avons pris le salaire moyen de leur profession répertoriée dans la ville où ils sont basés. Pour les personnages basés dans des lieux fictifs (par exemple, Gotham City), nous avons pris le salaire moyen de la ville réelle qui La localisation fictive est basée sur. Les conversions de devises sont basées sur des taux de 1 USD à 0,76 GBP et de 1 USD à 0,85 EUR. Tous les salaires moyens et les conversions sont exacts en août 2020. «

Sur la base des données compilées, il semble que Bruce Wayne alias Batman soit le gars qui frappe le plus d’argent par an. En tant que PDG de Wayne Enterprises, Bruce gagne 751 566 livres sterling en un an de salaire, soit 988 902 € une fois converti en dollars américains.

Le génie préféré de tout le monde, les playboys, le philanthrope milliardaire Tony Stark aka, est sur sa piste (ou une seconde lointaine, selon votre définition d’une différence de 68896 €). Homme de fer, qui touche un salaire annuel de 699 205 livres sterling (920 006 €). Le troisième sur la liste est Oliver Queen / Green Arrow, PDG de Queen Consolidated, qui a enregistré 679 514 livres sterling (894 098 €) par an.

Bien que ces super-héros ne souffriront pas d’argent de si tôt, le rapport montre également que le super-héros qui gagne le moins d’argent est Scott Lang, alias Ant-Man, dont le travail dans la fabrication de glace chez Baskin Robbins lui rapporte environ 14093 livres sterling. 18 543 € dans un an. Scott a pris le titre ingrat du super-héros le moins payé de Peter Parker, alias Spider-Man, toujours sous-payé, qui ne gagne que 14 140 livres sterling (18 605 €) en tant que photographe indépendant.

Bien que le rapport soit un exercice amusant d’imaginer des super-héros gagner de l’argent dans le monde réel, la vérité est que la richesse imaginaire de ces personnages est bien plus grande, ce qui est le seul moyen d’expliquer les énormes sommes d’argent que Batman et Iron Man ont injectées dans la lutte contre le crime. , de la construction d’armements à la pointe de la technologie aux véhicules spatiaux, aux portails interdimensionnels, etc.

Pourtant, dans les annales des personnages fictifs qui ont plus d’argent qu’ils ne savent quoi faire, il y a un personnage qui l’emporte sur tous les super-héros du marché. Dans un rapport publié par Forbes, la société a estimé que le personnage fictif le plus riche de tous les temps n’est autre que Scrooge McDuck.

Alors que Tony Stark aurait sans aucun doute un problème avec Bruce Wayne le battant sur la liste des super-héros les plus riches, les personnages se débrouillent assez bien dans la seule catégorie qui a réellement une valeur réelle: leur popularité parmi les fans. Iron Man dans le MCU et Batman dans le DCEU sont les meilleurs chiens incontestés, considérés par beaucoup comme le visage de leurs mondes de super-héros respectifs. Et c’est une réalisation sur laquelle vous ne pouvez pas mettre de prix. Cela a été signalé pour la première fois sur vanquis.co.uk.

