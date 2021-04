Découvrez les 8 meilleures séries de super-héros sur Netflix

Sortez la cape du placard et mettez vos compétences en série à l’épreuve.

merveille, dominant la dernière décennie dans le cinéma de super héros, nous a appris que divertissement, presque toujours, il ne doit pas être en contradiction avec le qualité. le genre de super-héros, on pourrait s’étendre à la bande dessinée si cela vous convient le mieux, il a toujours eu une niche dans le cinéma et la télévision, bien que l’émergence de plateformes de contenu en streaming, comme c’est le cas avec Netflix, l’a élevé à un autel, comme vous pouvez le voir dans notre liste de recommandations similaires à The Umbrella Academy.

Si vous aimez le contenu qu’ils proposent merveille ou voulez-vous expérimenter avec un nouveau type de super-héros et séries télévisées sur ce thème, les suivantes recommandations sont préparés pour vous.

Les meilleurs super-héros sont sur Netflix

Si vous appréciez le contenu plus perturbateur, comme ce serait le cas avec The Umbrella Academy, vous avez besoin de votre ration de merveille, sur Jessica Jones, ou cherchez-vous un super-héros moins connu, comme El Vecino, c’est parti huit séries ils ne vous laisseront pas tomber.

Titans

Comment élever un super-héros

Luke cage

Daredevil

Le voisin

Jessica Jones

Le punisseur

L’Académie des parapluies

Titans

Si avant je vous disais comment les séries Marvel abondent sur la plateforme rouge, avant de vous apporter une série basée sur caractères dc, l’ennemi juré dans le monde de la bande dessinée. A cette occasion, nous aurons l’occasion de rencontrer Dick Grayson, qui deviendra le compagnon inséparable de Homme chauve-souris, et une série de jeunes avec des super pouvoirs, mais ils ont besoin d’un mentor pour les guider sur la bonne voie.

Année: 2018

Saisons: 2

Chapitres: 24

Durée moyenne: 40 minutes

Comment élever un super-héros

UNE garçon, à peine huit ans, commence à vivre une série de phénomènes étranges autour de lui, croyant acquérir Superpuissances, bien que lui et sa mère ne sachent pas que ces compétences ils en ont un Relation directe avec la mort de son père, décédé il y a des mois et qui a pu découvrir un conspiration de dimensions inconnues.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 9

Durée moyenne: 45 minutes

Luke cage

Parallèlement à la découverte de Daredevil sur Netflix, certaines séries ont vu le jour qui tentaient de donner réponse de la télévision à Les Vengeurs cinématographique, avec des résultats médiocres, tout doit être dit. Luke Cage est un super-héros noir avec une force et des résistances surhumaines, cherchant défendre à votre cher Harlem, pas des invasions extraterrestres, mais des gars sans scrupules qui peuplent ses rues.

Année: 2016

Saisons: 2

Chapitres: 26

Durée moyenne: 50 minutes

Daredevil

Qu’un garçon, aveugle dès son plus jeune âge, être capable de lutter contre la criminalité de New York, en particulier dans la région de La cuisine de l’enfer, et, en plus, il peut devenir un avocat de profit, cela ne pouvait arriver qu’à quelqu’un destiné à devenir Daredevil, le diable sans peur, une figure qui déchaînera la colère de l’un des meilleurs méchants que l’on a connu sur le petit écran, en omniprésent et dodu Wilson fisk.

Année: 2015

Saisons: 3

Chapitres: 39

Durée moyenne: 50 minutes

Le voisin

Sous la direction du grand Nacho vigalondo, et sur la base de la bande dessinée homonyme, nous aurons l’occasion de nous rapprocher de la vie de Javi, un garçon ordinaire, avec un travail sans intérêt et une petite amie qui pense à l’abandonner, ce soir-là recevra la visite d’un être de l’espace extra-atmosphérique, offrant d’être son soulagement dans le combattre le mal qui ravage l’univers.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 30 minutes

Jessica Jones

Si vous n’êtes pas accro, ou du moins intéressé, par le monde de des bandes dessinées vagues romans graphiques, la découverte du sérieux et de l’humeur Jessica Jones ce sera tout un événement. Presque à égalité avec Daredevil, nous sommes confrontés à un héroïne qui n’a pas besoin de costumes spectaculaire, ni d’une mission secrète à déployez vos pouvoirs quand ils sont nécessaires, même si vous devez les utiliser pour faire votre travail détective privé.

Année: 2015

Saisons: 3

Chapitres: 39

Durée moyenne: 50 minutes

Le punisseur

Ne pensez pas que cet examen de meilleure série de super-héros de Netflix a un contrat d’exclusivité avec merveille, mais c’est que, malgré ce que les critiques et le public ont souligné, nous pensons que leurs paris méritent une opportunité. Dans ce cas, nous traquerons Château de Frank, un ex-marin, qui découvre comment le meurtre de sa famille allume une flamme en lui, remplissant son esprit d’un soif de vengeance insupportable, et se faire prendre au milieu d’un conspiration militaire.

Année: 2017

Saisons: 2

Chapitres: 26

Durée moyenne: 50 minutes

L’Académie des parapluies

Une des Productions originales Netflix le plus réussi ces dernières années, et qui a critiques et publics enthousiasmés, nous montre comment un groupe de super-héros, nées le même jour, à la même heure, de mères qui n’étaient pas, en apparence, enceintes, leur famille dysfonctionnelle pour combattre le mal, bien que le pire du mal soit encore à venir et ait la forme du fin des temps.

Année: 2019

Saisons: 2

Chapitres: 20

Durée moyenne: 50 minutes

