‘Boruto’ dévoile l’art officiel du prochain arc entièrement original de l’anime

Un nouvel art officiel a été révélé pour le prochain arc de l’anime »Boruto : Naruto Prochaines Générations ». Ce nouveau chapitre, qui sera diffusé sous forme d’émission télévisée, aura une histoire complètement originale de l’anime et se concentrera sur le lien fraternel grandissant entre Kawaki, l’ancien shinobi de Kara qui a été recueilli par Naruto, et Himawari, le plus jeune. fille de Naruto et Hinata et la petite sœur du protagoniste principal de la série, Boruto.

La nouvelle illustration réalisée par l’artiste manga original de »Boruto », mikio ikemotoa été publié pour célébrer le début du nouvel arc, qui sera intitulé »Arc Kawaki/Himawari Ninja School Edition », et commencera à diffuser au Japon en août de cette année. Un nouvel art a également été révélé pour un trio original de personnages qui participeront à cet arc. Les nouveaux personnages semblent être des jeunes filles en formation, exprimées par Eiki fume, Kae Yukiwari Oui Osuka Kamakura.

Cela pourrait également vous intéresser: Eiichiro Oda prévoit que l’arc final de One Piece sera le plus impressionnant et le plus excitant

En plus de la nouvelle actualité « Boruto », tous les fans de la grande franchise « Naruto » auront une grande variété d’actualités à regarder en 2022. En plus du manga et de l’anime en cours, les producteurs de la série ont teasé une série de événements liés au 20e anniversaire de la première de l’anime Naruto original, avec un panel spécial dédié à l’anniversaire au San Diego Comic-Con de cette année.

Le manga »Naruto » a été créé par Masashi Kishimotoet a été publié pour la première fois dans les pages du magazine Saut Shōnen hebdomadaire en 1999, devenant le quatrième manga le plus vendu de tous les temps, avec plus de 250 millions d’exemplaires en circulation. La série de mangas de Kishimoto a été adaptée en deux séries animées distinctes, l’histoire originale de »Naruto » et sa suite, »Naruto Shippuden ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Dragon Ball Super : Super Hero montre une bande-annonce en latin espagnol avec Luis Manuel Ávila dans le rôle de Gohan

» Boruto: Naruto Next Generations » a toujours son manga et son anime en cours d’exécution, VIZ Media publiant de nouveaux chapitres sur un calendrier mensuel, tandis que de nouveaux épisodes de l’émission sont disponibles en streaming via Crunchyroll.