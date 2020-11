Les Sims 4 fonctionnent sans doute beaucoup mieux sur Xbox Series X et PS5

Les Sims 4 volonté ainsi que quelques autres titres EA être jouable sur les consoles de nouvelle génération. Maintenant, l’éditeur EA a également annoncé ce qui se passe exactement Xbox Series X / S et PlayStation 5 sera différent.

Sims 4 sur Xbox Series X et PS5

Le lancement sur le marché des deux nouvelles consoles de Microsoft et Sony débutera la semaine prochaine. Étant donné que les Sims 4 bénéficient également de la rétrocompatibilité et seront jouables sur la Xbox Series X, son modèle sœur Series S et sur la PS5, EA a maintenant révélé les améliorations avec lesquelles la version de nouvelle génération brille.

La simulation de vie doit donc avant tout avec temps de chargement plus rapides et cadences d’images plus constantes marquer des points et le jeu de base et tous les packs apparaîtront également directement pour PS5 et Xbox Series à l’avenir, tout comme le pack à venir En route pour le paradis de la neige. On ne sait pas si le jeu bénéficiera d’autres manières de la nouvelle technologie ou s’il sera encore optimisé.

Et les Sims 5? Puisqu’il est question d’autres packs pour la quatrième partie de la série Sims, la ramification actuelle sera probablement fournie avec des mises à niveau pour le moment. Cependant, devrait Les Sims 5 déjà en développement et éventuellement équipé d’un mode en ligne.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂