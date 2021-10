Bande-annonce Snakehead : Une nouvelle saga policière américaine avec Sung Kang et Shuya Chang

Le nouveau drame policier SnakeHead a beaucoup de similitudes avec des films tels que quartier chinois et Rues moyennes. Vous pouvez le ressentir en regardant la première bande-annonce ci-dessous. Comme on le voit dans le tournage d’ouverture, on nous dit que pour 50 000 €, les immigrants chinois peuvent être envoyés aux États-Unis, où ils seront ensuite contraints à la prostitution et à d’autres emplois illégaux afin de rembourser la dette de la personne qui les a amenés. , ou la « tête de serpent ».

L’une de ces femmes est Sœur Tse (Shuya Chang) qui a travaillé pour survivre en Amérique et aussi pour retrouver la fille qu’elle a perdue en cours de route. Un sujet qui semble trop réel parce que ce n’est que ça. Le film a déjà reçu une solide critique de la part de certains critiques avec une durée de 1h 29 minutes. Chang évoque à la fois la vulnérabilité et la vengeance d’une femme qui prend enfin le contrôle de sa vie après des décennies de victimisation. Elle est félicitée pour avoir livré cette histoire et avoir trouvé sa place dans le cinéma américain d’origine asiatique contemporain.

Leong commence son histoire criminelle avec l’arrivée d’un ex-détenu chinois qui a passé un accord avec des trafiquants de « têtes de serpent » pour la faire entrer clandestinement aux États-Unis à bord d’un cargo, avec une cargaison d’autres immigrants. Connue sous le nom de Sœur Tse (Shuya Chang), cette jeune femme ne cherche pas à rembourser la dette ou à vivre le rêve américain, elle espère plutôt retrouver sa fille après avoir perdu la garde alors qu’elle purgeait sa peine de prison.

Tout ce qu’elle sait, c’est qu’une famille new-yorkaise a adopté l’enfant à un jeune âge et qu’elle vit maintenant quelque part dans Chinatown. Le problème, c’est que Tse devra rembourser une dette de plus de 50 000 € avant de retrouver la liberté, mais elle démontre rapidement qu’elle n’acceptera pas une vie de prostitution, battant durement l’un des exécutants du gang et d’autant plus que le voyage va.

Malheureusement, l’agression attire l’attention du haut patron Dai Mah (Jade Wu), une femme qui dirige l’un des plus grands réseaux de trafic d’êtres humains de Chinatown, ainsi que diverses autres activités criminelles. Tse grimpe rapidement dans l’organisation de Dai Mah, où les femmes sont généralement exploitées ou ignorées. Elle sert d’abord de collecteur de dettes, puis de trafiquante de drogue réticente, avant de gagner la confiance de Dai Mah et de rejoindre son entreprise de trafic d’immigrants, qui exploite efficacement la plupart des principales méthodes et itinéraires de trafic. Dans son nouveau rôle, elle commence à travailler directement avec le fils préféré de Dai Mah, Rambo (Sung Kang), un agresseur colérique qui commence constamment des disputes et des bagarres. Aider le gang même qui l’a introduite clandestinement et savoir où se trouve sa fille lui pose un problème majeur, mais elle est prête à faire tout ce qu’il faut pour la récupérer.

Tête de serpent est prévu pour une sortie en octobre de Samuel Goldwyn Films et Roadside Attractions. C’est l’un de ces films qui pourraient passer inaperçus pour ainsi dire, mais après avoir regardé la bande-annonce, il faisait déjà partie de ma liste.

