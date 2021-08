One Piece : à quoi ressemblera la série animée live-action sur Netflix

Une pièce est l’un des anime les plus populaires des dernières décennies, à l’image de son manga, qui se poursuit aujourd’hui avec plus de 1000 chapitres et se positionne comme le best-seller de l’histoire, dépassant Dragon Ball et Golgo 13. C’était la dernière année que le streaming service Netflix a annoncé qu’ils étaient en train de développer une version en direct et nous vous dirons ici ce qui est confirmé jusqu’à présent.

En janvier 2020, le créateur de l’histoire, Eiichiro Oda, a déclaré que les conversations avec la plateforme ont commencé en 2017, mais qu’il a fallu un certain temps de préparation pour le révéler. Comme pour les autres contenus cinématographiques et télévisuels, la pandémie de coronavirus était le problème fondamental, le plan a donc dû être reprogrammé une fois de plus et en mars de cette année, ils ont déclaré avoir repris la production.







L’intrigue suit les aventures de Monkey D. Luffy et de son équipage de pirates alors qu’ils explorent un monde fantastique d’océans sans fin et d’îles exotiques à la recherche du dernier trésor du monde connu sous le nom de « One Piece », pour devenir le prochain roi des pirates. Steven Maeda (Perdu, les X-Files) sera le scénariste principal, le showrunner et le producteur exécutif. Pour le moment, les informations officielles indiquent que nous aurons une saison de dix épisodes.

Ces dernières semaines, un aperçu des personnages principaux du live-action a été divulgué, ce qui serait Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji, bien que d’après le streaming, ils n’aient pas confirmé s’il s’agissait de quelque chose de vrai ou de faux. Dans la production, vous trouverez Studios ITV près de Netflix, une entreprise qui s’est déjà intéressée à d’autres franchises comme Death Note, Neon Genesis Evangelion, Castlevania, Aggretsuko et Fantôme dans la coquille.

Jusqu’à présent, aucune date de sortie proche de ce que l’on pensait n’a été confirmée et nous n’avons pas de synopsis officiel de ce que cette action en direct dira. Pendant, vous pouvez profiter de l’anime dès maintenant sur la plate-forme, où vous trouverez les arches La mer de l’Est (61 chapitres), La grande route maritime (16), Chopper sur l’île d’hiver (15) et Le Royaume d’Albasta (38).