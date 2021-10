« Luis Miguel, la série » Saison 3 EN LIGNE : à partir de quelle heure et comment voir les derniers chapitres

Après deux saisons controversées, «Luis Miguel, la série« Se terminera avec son troisième opus et cette fois, les fans n’auront pas à attendre trois ans pour voir un nouveau lot d’épisodes de la biosérie Netflix, alors que la dernière saison débutera ce jeudi 28 octobre sur la populaire plateforme de streaming.

La fin de la série sur la vie de Luismi promet de dépasser le niveau des premiers opus, avec de belles surprises et des moments d’intrigue et d’impact. Ainsi, comme lors des saisons précédentes, les nouveaux chapitres couvrent deux échéances : la première se déroule fin 1995 et la seconde aborde leurs problèmes financiers et juridiques.

Diego Boneta reviendra pour la dernière fois en tant que Luis Miguel et rejoindra le casting, Jade Ewen (Mariah Carey), Plutarco Haza (Humberto), Mauricio Adab (Sergio Basteri adulte), Sebastián Zurita (Alex Basteri adulte), Alejandra Ambrossi (Karla), Miguel Rodarte (Daniel), Carlos Ponce (Miguel Alemán Magnani) et Antonio Mauri (Julián).

Diego Boneta dans le rôle de Luis Miguel dans le premier aperçu de la troisième saison (Photo : Luis Miguel, la série / Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LA SAISON 3 DE « LUIS MIGUEL, LA SÉRIE » ?

La troisième et dernière saison de « Luis Miguel, la série« Ceci sera publié Jeudi 28 octobre via la plateforme Netflix et aura six épisodes qui arriveront chaque semaine aux heures suivantes par pays :

HORAIRE POUR VOIR LES DERNIERS CHAPITRES DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE »

Mexique, Colombie, Équateur, Pérou, Panama : 02:00

Bolivie, Venezuela, Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Brésil : 04h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « LUIS MIGUEL, LA SERIE » ?

Selon le synopsis officiel, « la troisième et dernière saison arrive avec de nouveaux personnages, et l’histoire continue de se dérouler à deux époques différentes. Dans l’un, Luis Miguel (Diego Boneta) tente de réaffirmer sa carrière sur les marchés anglophones et rencontre Mariah (Jade Ewen). Dans l’autre, il fait face à de nouveaux défis personnels et professionnels qui menacent tout ce pour quoi il a travaillé au cours de ses 30 ans de carrière musicale ».

Apparemment dans la bande-annonce, le troisième volet de « Luis Miguel, la série« Montrera les moments les plus sombres de la vie du chanteur tels que son éloignement de son frère cadet, ses excès et ses problèmes financiers et ses poursuites pour rupture de contrat.

De plus, les derniers épisodes se concentreront sur son idylle médiatique avec Mariah Carey et son déclin artistique après le limogeage de son représentant Alejandro Asensi, qui entretenait une relation avec la fille du Soleil du Mexique, Michelle Salas.