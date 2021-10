La bande-annonce impardonnable : l’ex-détenue Sandra Bullock quitte la prison pour chercher la rédemption

Sandra Bullock revient sur Netflix pour un drame plus grave abordant le rôle de Ruth Slater, une femme nouvellement libérée de prison à la recherche d’une sœur qu’elle a élevée. Elle est dos au mur dans une communauté qui méprise son crime, L’impardonnable, meurtre. Vérifiez-le!

Le synopsis officiel de Netflix se lit comme suit : « Libéré de prison après avoir purgé une peine pour un crime violent, Ruth Slater (Sandra Bullock) rentre dans une société qui refuse de pardonner son passé. Face à un jugement sévère de la part de l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison, son seul espoir de rédemption est de trouver la sœur cadette qu’elle a été forcée de laisser derrière elle. »

Sandra Bullock est rejointe par un casting de stars dont Vincent D’Onofrio (Les yeux de Tammy Faye, Parrain de Harlem, à cliquet), Jon Bernthal (Les nombreux saints de Newark, Réparation de petits moteurs, Le punisseur), Viola Davis (La brigade suicide, Le bas noir de Ma Rainey, Comment s’en sortir avec un meurtre), Richard Thomas (Les Walton, Dis moi tes secrets, Le jour de Noël le matin), Linda Émond (Le grand travail commence. Scènes d’Anges en Amérique, Le grand malade, Succession), Aisling Franciosi (Je sais que c’est vrai, Game of Thrones, Narcisse noir) Rob Morgan (Les États-Unis contre Billie Holiday, Choses étranges, casse-cou), Emma Nelson (Où es-tu allé, Bernadette), Will Pullen (Dickinson) et Thomas Guiry (Roe contre Wade, Roue merveilleuse).

Peter Craig a écrit le scénario qui est de bon augure pour le film. Son œuvre comprend le Hunger Games – Mockingjay Partie 1 et 2, Le Batman et l’histoire du très attendu Top Gun : Maverick.

Sandra Bullock est une fille occupée, comme elle a aussi Cité perdue de D, Il comprend un casting de stars dont Brad Pitt, Channing Tatum, Daniel Radcliffe et Da’Vine Joy Randolph. Le film implique une romancière d’amour recluse lors d’une tournée de livres avec son modèle de couverture lorsqu’elles sont entraînées dans une tentative d’enlèvement qui les entraîne toutes les deux dans une aventure acharnée dans la jungle. Il devrait sortir en salles en mars 2022.

Netflix est sorti du parc avec ses films Netflix Original avec le film Melanie Lynsky et Elijah Wood, Je ne me sens plus chez moi dans ce monde, de Jake Gyllenhaal le coupable,Chez Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt Puissance du projet, El Camino : Un film de rupture, et Paul Rudd’s Les fondamentaux de la prise en charge pour n’en nommer que quelques-uns.

Netflix Original Bird Box de Sandra Bullock a surpris le public. Bullock a dit qu’elle voulait faire un film que ses enfants pourraient regarder, mais ce fut un succès total. Si vous l’avez manqué, il s’ensuit une force mystérieuse décimant la population, et une seule chose est sûre ; si vous le voyez, vous mourez. Les survivants doivent désormais éviter de se retrouver face à face avec une entité qui prend la forme de leurs pires peurs. À la recherche d’espoir et d’un nouveau départ, une femme et ses enfants se lancent dans un voyage dangereux à travers les bois et le long d’une rivière pour trouver le seul endroit qui puisse offrir un sanctuaire. Pour y parvenir, ils devront se couvrir les yeux du mal qui les poursuit… et terminer le voyage les yeux bandés.

Voyons si la foudre frappe deux fois pour Bullock . L’impardonnable sera dans certains cinémas le 24 novembre et sur Netflix le 10 décembre.

