Black Adam commence le tournage, The Rock partage sa première photo de tournage

Après une longue, très longue attente, il semble que l’action en direct à venir Adam noir le film est en cours d’achèvement. Dwayne Johnson, qui joue le rôle principal dans le film et est également le producteur, a été chargé de maintenir le projet en vie depuis sa première annonce en 2016. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour célébrer le premier jour du tournage de Adam noir, appelant cela un honneur de faire partie du projet.

« L’histoire en devenir, extrêmement excitée et quel moment d’humilité à partager avec vous. Lancement officiel du JOUR 1 du tournage de notre BLACK ADAM⚡️Notre réalisateur et maestro, Jaume Collet-Serra. Notre nominé aux Oscars (Joker), Directeur de la photographie , Lawrence Sher. Nous avons une équipe de production toutes étoiles – incroyablement talentueuse, galvanisée, engagée et concentrée pour élever la barre et offrir quelque chose de SPÉCIAL pour le monde.

Celui-ci est un honneur. «