Bande-annonce de Shark Island: les mannequins transforment un paradis exotique en une grande frénésie d’alimentation blanche

Nous avons une nouvelle bande-annonce pour Shark Island. Cela vient des gens de Victory of the People et de Blue Falcon Productions. Oui, c’est en effet une fonctionnalité de créature à petit budget, bien qu’il semble y avoir beaucoup plus de choses ici que de simples requins dans l’eau. Il y a des modèles sur une île, un collier de 10 millions de dollars en jeu et des prédateurs de la variété humaine dans le mélange. Comme le tease le slogan officiel du film, « Les requins les plus meurtriers ne sont même pas dans l’eau. » Cela semble être corroboré par ce que nous voyons dans la bande-annonce.

La bande-annonce démarre avec une photo de l’île en question, et ils ne sont pas subtils. Le nom «Shark Island» est utilisé dès le départ. Les mannequins qui ont été amenés sur l’île se sentent chez eux en faisant du yoga sur la plage. Même avec les prédateurs mortels vus nager au large, les choses semblent assez paisibles au début. Nous apprenons que cette île est, prétendument, l’endroit où tous les requins peuvent retracer leurs origines. Peu de temps après le début de la séance photo, tout l’enfer se déchaîne. Le collier est perdu. Les attaques de requins commencent. Le sang a coulé. Des armes à feu sont tirées. C’est le chaos total.

Le film est réalisé par Stephen « Scruffy » Edgewood, à partir d’une histoire de Daniel Zirilli. Le scénario a été écrit par Dustin Alexander III. Les producteurs exécutifs incluent Paul Collett et Russ Dewolf, avec Dante Del Mare et Pranom Thumcha à bord en tant que producteurs. Les coproducteurs sont Lee Gibson et Andrew Reyes.

Le casting principal comprend Paul Collett comme Zack Maclean, Erin Alvey comme Juliet Baker et Michael Paré comme Charlie. Russell Geoffrey Banks comme Brett, Zara Dragon comme Sky, Wayne Han comme Anton, Poi Haywood comme Remmy, Alexandra Merle comme Nadya, Jude S. Walko comme Scruffy et Selina Weismann comme Dinah complètent l’ensemble. L’équipage se compose du directeur de la photographie Yan Frame et du décorateur Boontawee « Thor » Taweepasas. Lucia Wang a monté le film. Il comporte une partition originale de Jeff Faustman. Wijittra Jittrong s’est occupé du casting.

Île aux requins se concentre sur un groupe de beaux modèles qui sont invités dans un lieu exotique pour une séance photo. À leur arrivée, ils modélisent un collier rare de 10 millions de dollars pour un riche investisseur. À leur insu, l’île est complètement entourée de requins mortels. Mais ce ne sont peut-être pas les requins dans l’eau dont ils doivent s’inquiéter.

Cela semble être coupé d’un tissu dans le sous-genre de film de requin plus étroitement lié à Sharknado, mais pas aussi loin du mur. C’est, malgré la prémisse exagérée, un peu plus ancrée dans la réalité. Bien que pas assez pour le mettre n’importe où près des goûts de Mâchoires, ou même Le large. Pourtant, il manque un virage de science-fiction comme on le voit dans La mer d’un bleu profond. Il reste à voir où il finit finalement dans le panthéon des grands films de requins (ou pas si grands) de tous les temps. Île aux requins n’a pas encore de date de sortie fixée, mais il sera publié, vraisemblablement bientôt, par Victory of the People. Assurez-vous de vérifier la bande-annonce par vous-même.

Les sujets: