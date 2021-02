OPPO présente son chargement sans fil sans contact, Wireless Air Charging, le montrant avec son appareil enroulable

Cette année, il y a un premier MWC à Shanghai (en attendant de voir ce qu’il adviendra de celui de Barcelone, qui en principe se tient toujours en personne) et OPPO est l’un des nombreux fabricants qui en profiteront pour montrer des nouvelles. Comme promis il y a quelques jours, aujourd’hui ils ont montré une nouvelle recharge sans fil sans contact, contrairement à celui que nous avons aujourd’hui.

Ce fut une brève annonce d’information, comme cette marque le fait parfois avec des nouvelles juteuses comme celle-ci, mais sans aucun doute, c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous espèrent voir dans nos téléphones (et que nous pouvons appeler, en interne, « une vraie recharge sans fil « ). De plus, ils ne l’ont montré avec aucun mobile, mais ont profité de l’OPPO X 2021, son appareil enroulable, pour nous apprendre sa technologie.

Une charge qui permet à l’appareil d’être utilisé et déplacé

Le bref échantillon a été donné sur leur stand virtuel avec une courte vidéo dans laquelle nous voyons les avantages supposés de cette charge. Ils l’ont appelée Chargement d’air sans fil et ce qu’ils montrent, c’est que c’est une surface qui fournit une charge à la fois en soutenant l’appareil et en l’éloignant de quelques centimètres.

On voit ça même si nous soulevons l’appareil, l’inclinons et l’éloignons (jusqu’à ce qui pourrait être environ 20 centimètres), il continue de se charger. Ce que nous ne savons pas, c’est la vitesse ou la puissance de charge, ce que Xiaomi a révélé avec Mi Air Charge, qui en théorie permettait également une plus grande distance de la surface de charge.

OPPO n’a pas non plus commenté les détails de la disponibilité, nous attendons donc plus de détails. Ce qui semble clair, c’est que, avec Xiaomi et Motorola, Ce fabricant mise clairement sur la recharge sans fil sans contact ou quelque chose de moins dépendant des câbles, ainsi que des appareils enroulables.

L’OPPO X 2021, en passant, nous l’avons vu récemment fonctionner dans une vidéo, qui, avec celle d’aujourd’hui, indiquerait que ce qui était un concept est en passe de devenir un produit. Nous verrons s’il arrive sur le marché et, surtout, si cette technologie de charge le fait sur d’autres téléphones mobiles plus standards de la marque.