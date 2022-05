Le réalisateur de documentaires Staircase se sent « trahi » par le créateur d’une série dramatique

Nouveau drame L’escalier raconte l’histoire de Michael Peterson (Colin Firth) et la mort mystérieuse de sa femme.

Il a remporté un Peabody Award et a été réédité par Netflix avec trois épisodes supplémentaires en 2018, devenant un énorme succès.

Le Français a vendu à Campos les droits de l’histoire et lui a donné accès aux archives; cependant, il semble qu’il souhaite ne pas l’avoir fait.

Lui et l’implication de son équipe dans l’histoire figurent dans la nouvelle série dramatique et dans l’épisode cinq – qui n’a pas encore été publié – ils sont représentés en train de monter des images dans le but d’influencer le résultat d’un appel en 2006 contre la condamnation à perpétuité de Peterson.