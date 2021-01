Bliss Trailer piège Owen Wilson et Salma Hayek dans une matrice hallucinante

Amazon a publié une nouvelle bande-annonce pour le thriller de science-fiction Félicité. C’est la dernière du cinéaste Mike Cahill (Une autre terre), avec Owen Wilson (Crashers de mariage, Le Royal Tenenbaums) et Salma Hayek (Du crépuscule jusqu’à l’aube, Comme un pro) menant le casting. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, cela semble être une histoire d’amour hallucinante qui brouille les frontières entre la simulation et la réalité.

La bande-annonce perd peu de temps à jeter le doute sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, car Greg d’Owen Wilson raconte un souvenir qui lui semble réel, bien qu’il ne soit pas certain que ce soit le cas. Il procède ensuite par une journée bien remplie au travail avant de rencontrer, littéralement, la femme de ses rêves dans un bar. Les choses deviennent étranges à la hâte lorsque le personnage de Wilson découvre qu’il vit dans une simulation très avancée. L’idée est que ces simulations dures peuvent faire apprécier la réalité. Comme on peut l’imaginer, les choses ne se passent pas comme prévu. Le tout semble trippant et unique. De plus, pour couronner le tout, Bill Nye fait une apparition.

Mike Cahill a écrit et réalisé le film. Cahill dirigeait auparavant les 2011 Une autre terre et 2014 I Origines. Les deux films ont été bien accueillis par la critique, remportant le prix Alfred P. Sloan au Festival du film de Sundance. Cahill a dirigé la télévision ces dernières années, dirigeant des épisodes de Les magiciens, Nightflyers et Le chemin. James D. Stern est producteur, avec Lucas Smith et Marsha Swinton à bord comme producteurs exécutifs. Nesta Cooper (Le bord de dix-sept, La saison des miracles) étoiles également.

Félicité se concentre sur Greg (Owen Wilson). Il a récemment divorcé et renvoyé de son travail. Greg rencontre alors la mystérieuse Isabel (Salma Hayek), une femme vivant dans la rue convaincue que le monde pollué et brisé qui les entoure n’est qu’une simulation informatique. Greg doute de son évaluation au début, mais découvre finalement qu’il peut y avoir une part de vérité dans la conspiration sauvage de cette femme.

Owen Wilson a eu quelques années de calme après avoir joué dans le hit Merveille, ainsi que la comédie Figures de père, en 2017. Wilson n’est apparu que dans quelques épisodes de la série Documentaire maintenant depuis. L’acteur devrait passer beaucoup plus de temps à l’écran dans l’année à venir. En plus de ce film, il apparaît dans Wes Anderson La dépêche française. De plus, il a un rôle principal dans Marvel’s Loki série, qui fait ses débuts sur Disney + en mai.

Salma Hayek a elle-même été très occupée. Certains de ses crédits récents comprennent Le projet Hummingbird, Parents ivres et Comme un pro. Hayek rejoindra également l’univers cinématographique Marvel cette année, avec en vedette dans Éternels comme Ajak. L’actrice joue également dans une suite de Garde du corps du tueur à gages, Garde du corps de la femme du tueur à gages, qui devrait arriver plus tard cette année. Félicité arrive le 5 février. N’oubliez pas de consulter la nouvelle bande-annonce de la chaîne YouTube Amazon Prime Video.

Sujets: Bliss