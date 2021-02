Du partenariat avec Warner Bros, DC Comics, aux nouveaux outils interactifs, l’avenir de Spotify a un podcast écrit partout

23 févr.2021 14:09:27 IST

Donner vie à l’univers DC dans l’audio, en signant un contrat de podcast pluriannuel avec Avengers: Fin de partie AGBO, la société de production des réalisateurs, l’expansion de Spotify SoundUp et les nouveaux outils interactifs, ne sont qu’une poignée des nombreuses autres annonces que Spotify a faites au Événement Stream On hier soir, renforçant l’obsession de l’entreprise avec l’expansion des podcasts. Sans surprise, Daniel Ek, PDG et fondateur de Spotify, estime que l’avenir est audio – un changement qu’il appelle la « Renaissance audio ». La poussée de la société dans ce sens au cours des dernières années a donné à la plate-forme une longueur d’avance de plus d’une décennie, a déclaré Ek, ajoutant: « Nous sommes au milieu d’une explosion de la création audio ».

Spotify compte désormais plus de 2 millions de podcasts. Selon la société, cela représente une augmentation de 1 500% au cours des trois dernières années seulement.

La prochaine grande chose sur Spotify: les podcasts

Lors de l’événement Stream On, Spotify a fait diverses annonces pour montrer son engagement en faveur d’un avenir dominé par l’audio (en particulier le podcast).

Spotify a annoncé que SoundUp, une fonctionnalité visant à apporter plus de diversité à la plate-forme, est en train d’être étendue de six à 14 pays, dont l’France. La société a également annoncé avoir signé un accord de podcast pluriannuel avec Avengers: Fin de partie société de production AGBO des réalisateurs. Les réalisateurs produiront plusieurs séries pour Spotify.

Spotify s’associe également à Warner Bros pour donner vie à l’univers DC en audio.

Batman Unburied, le nouveau @DCComics podcast de David S.Goyer, sort bientôt de l’ombre #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/w0XrdyoVE5 – Spotify (@Spotify) 22 février 2021

Spotify a également révélé une nouvelle programmation de podcast exclusive, comme un podcast de l’ancien président américain Barack Obama et Bruce Springsteen intitulé Renegades: Born in the USA, et le premier projet de podcast d’Ava Duvernay, qui se concentre sur la justice pénale.

L’année dernière, je me suis assis avec mon bon ami Bruce @Springsteen pour une conversation longue et significative qui a touché une grande partie de ce dont nous avons tous affaire ces jours-ci. Je suis ravi de le partager avec vous au cours des prochaines semaines: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG – Barack Obama (@BarackObama) 22 février 2021

Spotify indique qu’en 2020, huit nouveaux podcasts sur 10 sur Spotify ont été créés à l’aide d’Anchor (la plateforme de création de podcasts de l’entreprise).

Appelant cela les «futurs formats audio», Spotify permet désormais aux créateurs de sélectionner des chansons du catalogue musical de la plate-forme directement dans leur podcast. Pour les auditeurs, ils peuvent utiliser cette fonctionnalité pour découvrir et trouver de la nouvelle musique qu’ils entendent dans ces épisodes.

L’une de mes annonces préférées, cependant, était le nouveau partenariat de Spotify avec WordPress, qui permettra aux nouveaux créateurs de transformer leur contenu écrit directement en podcasts. Cet outil de création est maintenant disponible.

Spotify a également déclaré qu’il permettrait bientôt aux créateurs d’ajouter de la vidéo aux podcasts.

De plus, Spotify prévoit également d’ajouter des outils interactifs pour les créateurs de podcast comme les sondages et les questions-réponses.

Les créateurs pourront bientôt utiliser des fonctionnalités interactives telles que les sondages ou les questions-réponses pour leurs épisodes de podcast. #SpotifyStreamOnhttps://t.co/PzpO0T7cza pic.twitter.com/tp05WeJVAe – Tech2 (@ tech2eets) 22 février 2021

De plus, lors de l’événement, Spotify a également confirmé son intention de lancer des abonnements payants au podcast sur sa plate-forme. Au cours des prochains mois, la société testera en version bêta une nouvelle fonctionnalité sur Anchor qui permettra aux créateurs américains de publier du contenu de podcast payant destiné à leurs «fans les plus dévoués». Vous pouvez vous inscrire à la version bêta sur blog.anchor.fm/streamon.

Spotify for Artists, qui est actuellement utilisé par plus d’un million de créateurs, sera bientôt ajouté avec la prise en charge de 25 langues supplémentaires. La plateforme ouvrira bientôt également son visuel en boucle Canvas à tous les artistes, élargira son outil de marketing Marquee et lancera le mode découverte comme test plus tard cette année.

Aujourd’hui, nous donnons à tous les artistes accès à Canvas – afin qu’ils puissent ajouter un visuel en boucle à leurs pistes sur Spotify Voyez ce qu’il y a derrière @halseyProcessus créatif de Canvas ⤵️ #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/iFLkYgfUkD – Spotify pour les artistes (@spotifyartists) 22 février 2021

L’âge d’or de l’audio

Fixant sa vision d’un «nouvel âge d’or de l’audio», le fondateur et PDG de Spotify, Daniel Ek, a également révélé en 2020 que plus de 1,8 million d’albums avaient été publiés sur la plateforme. Ek dit que depuis 2008, Spotify s’est étendu à 93 marchés et que la plate-forme de streaming compte actuellement plus de 345 millions d’auditeurs. La bibliothèque de Spotify comprend plus de 70 millions de pistes, 4,5 milliards de listes de lecture et plus de 2 millions de podcasts.

Ek dit, du smartphone aux systèmes d’infodivertissement de voiture, Spotify est utilisé sur 2000 appareils différents.

Spotify a également vu une augmentation du nombre de créateurs sur la plateforme, avec plus de 8 millions de créateurs enregistrés à la fin de 2020. Ek estime que la plateforme pourrait avoir plus de 50 millions de créateurs d’ici 2025.

Le codirecteur de Spotify Music, Jeremy Erlich, a ajouté quelques statistiques supplémentaires à cela: plus de 60000 nouveaux morceaux sont livrés à Spotify chaque jour, et en 2020, Spotify a ajouté 76000 artistes à ses listes de lecture pour la toute première fois.

En 2020, plus de 76 000 artistes ont été sélectionnés pour la première fois sur Spotify, soit 16 milliards de découvertes par les fans par mois #SpotifyStreamOn – Spotify pour les artistes (@spotifyartists) 22 février 2021

« … nous aidons les auditeurs à découvrir des artistes qu’ils n’ont jamais entendus auparavant, 16 milliards de fois par mois », a déclaré Erlich.

Le directeur de la R&D de Spotify a déclaré que chaque heure, plus de 50000 heures de contenu sont téléchargées sur la plate-forme.

Extension de Spotify, Clips, abonnement HiFi, plus

La plus grande annonce de Spotify de la journée a été que dans les prochains jours, il déploiera le service sur 80 nouveaux marchés dans le monde.

Nous nous lançons dans plus de 80 nouveaux marchés au cours des prochains jours. A bientôt Bangladesh, Pakistan et Nigeria #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/Wqv3IFdicz – Spotify (@Spotify) 22 février 2021

La plate-forme a également annoncé qu’elle ajouterait la prise en charge de 36 nouvelles langues, dont l’hindi, le roumain et le swahili.

.@Spotify sera désormais disponible dans 36 nouvelles langues, dont le roumain, l’hindi, le swahili et plus encore. #SpotifyStreamOn https://t.co/PzpO0T7cza pic.twitter.com/fw1c1QyOg3 – Tech2 (@ tech2eets) 22 février 2021

Sur Stream On, Spotify a également révélé son intention de lancer un nouveau niveau d’abonnement appelé HiFi pour un son de haute qualité plus tard cette année, sur certains marchés. Spotify n’a pas précisé combien coûtera le nouveau plan d’abonnement ni où il sera déployé pour la première fois.

Et une fonctionnalité qui n’a pas vraiment été une surprise, Spotify a déclaré qu’il testait des clips, qui ressemblent essentiellement à Instagram Stories. La fonctionnalité est actuellement en cours de test dans certaines régions avec des utilisateurs sélectionnés, mais elle devrait bientôt être déployée sur d’autres marchés et utilisateurs.

Nous proposons aux artistes de nouvelles façons d’utiliser les listes de lecture pour partager leurs histoires avec leurs fans fans Spotify Clips fera ses débuts sur encore plus de listes de lecture Spotify, mettant en vedette des artistes dans de courtes vidéos qui leur permettent de mettre leur propre empreinte sur une expérience de playlist #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/sgHTWV244W – Spotify pour les artistes (@spotifyartists) 22 février 2021

Spotify a également annoncé SoundBetter, un nouvel outil qui permettra aux créateurs d’embaucher d’autres professionnels de la production musicale. Pour les créateurs eux-mêmes, la fonctionnalité fonctionnera comme une opportunité d’être découverte par les professionnels. En gros, c’est un mini-LinkedIn pour les professionnels de la production musicale.

Spotify en France

Spotify a également célébré deux ans en France. En moyenne, un auditeur de Spotify en France a diffusé près de 150 artistes et trois podcasts en 2020. Spotify a également révélé que, actuellement, 90% des auditeurs de podcast en France ont moins de 35 ans.

Spotify dit également que le nombre de podcasts créés sur Anchor en France a augmenté de 80 fois en un an depuis février 2020.

Un autre chiffre intéressant: les auditeurs en France ont diffusé de la musique plus joyeuse en 2020 qu’en 2019. La note moyenne de bonheur de tous les flux musicaux a augmenté de 2% sur Spotify France pendant cette période.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂