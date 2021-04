Bande-annonce de ceux qui me souhaitent la mort: Angelina Jolie combat les incendies et les assassins dans HBO Max Thriller

Aujourd’hui apporte une toute nouvelle bande-annonce pour Ceux qui me souhaitent la mort. Le thriller à venir met en vedette Angelina Jolie (maléfique, M. et Mme Smith) dans le dernier du cinéaste Taylor Sheridan (Contre vents et marées, Wind River). C’est l’un des nombreux films de cette année qui arriveront à la fois en salles et sur HBO Max. Sur la base de la bande-annonce, cela semble certainement être une course folle. Jolie lutte contre le feu, les assassins, la culpabilité et plus encore tout en essayant de protéger un jeune enfant.

La bande-annonce s’ouvre en nous donnant une idée du personnage d’Angelina Jolie, Hannah. Elle fait face à un incident malheureux de son travail passé en tant que pompier. Il semble qu’elle essaie de vivre une vie moins mouvementée ces jours-ci. Tout cela change quand elle rencontre un enfant en détresse dans les bois. À partir de là, les choses deviennent dangereuses à la hâte. Cet enfant est poursuivi par des hommes dangereux, et maintenant Hannah est prise en plein milieu. Les balles commencent à voler. Le sang est versé. Les arbres sont brûlés au sol. C’est, en un mot, intense.

Taylor Sheridan a écrit Hell or High Water, nominé aux Oscars, sorti en 2016. L’année suivante, il a écrit et réalisé le thriller Wind River. Mais c’est son travail à la télévision ces dernières années qui a fait de lui une véritable star à Hollywood. Sheridan est derrière Yellowstone, qui est depuis devenu l’un des plus grands spectacles sur tout le câble. Il a récemment signé un accord global avec ViacomCBS qui devrait faire de lui un homme très riche. Yellowstone recevra plusieurs spin-offs, y compris une préquelle intitulée Y: 1883 et une autre série provisoirement intitulée 6666.

Pour ce qui est de Angelina Jolie, elle a passé plusieurs années à se concentrer sur des efforts de réalisateur tels que Ininterrompu et Ils ont d’abord tué mon père. Plus récemment, elle est revenue sous les projecteurs avec des films comme Maléfique: maîtresse du mal et Le seul et unique Ivan. Jolie devrait également apparaître dans Marvel’s Éternels comme Thena plus tard cette année.

Ceux qui me souhaitent la mort se concentre sur un sauteur de fumée nommé Hannah (Angelina Jolie) qui est toujours sous le choc de la perte de trois vies qu’elle n’a pas réussi à sauver dans un incendie. Hannah tombe sur un garçon de 12 ans traumatisé qui n’a nulle part où se tourner et se retrouve au milieu d’une situation dangereuse. Le casting comprend également Nicholas Hoult (X-Men: Days of Future Past), Finn Little (Compte), Aiden Gillen (Game of Thrones), Medina Senghore (Heureux!), Tyler Perry (Fille disparue), Jake Weber (Midway, Patrie) et Jon Bernthal (Ford contre Ferrari).

Sheridan a réalisé et co-écrit le scénario avec Michael Koryta et Charles Leavitt. Il est basé sur le livre de Koryta. Steven Zaillian, Garrett Basch, Aaron L.Gilbert, Kevin Turen et Sheridan ont produit, avec Steven Thibault, Ashley Levinson, Andria Spring, Jason Cloth, Richard McConnell, Kathryn Dean, Michael Friedman, Daria Cercek et Celia Khong producteur exécutif. Ceux qui me souhaitent la mort arrive dans les salles et sur HBO Max sur MAy 14 de Warner Bros. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets: HBO Max, Streaming