Dune franchit 100 millions de dollars au box-office national

Jusqu’à présent, 2021 a été une bien meilleure année pour les films que 2020. Tous les dix films les plus rentables au pays ont dépassé les 100 millions de dollars au box-office. Dune vient de devenir le dernier film à rejoindre cette liste. Le film de science-fiction a rapporté 100 millions de dollars au box-office national cette semaine. Warner Bros., qui a produit et distribué le projet, doit être satisfait du succès. Après un week-end d’ouverture fort, le studio a donné le feu vert à une suite pour Dune.

Le réalisateur Denis Villeneuve devrait être fier de cette nouvelle étape, car son dernier projet est maintenant l’un des plus réussis financièrement. Beaucoup pourraient être surpris par les chiffres, étant donné que plusieurs lecteurs du livre ont considéré qu’une adaptation était possible. La plupart des critiques et des fans semblent être impressionnés par le public majoritairement positif et la réception critique. Les grands nombres nationaux montrent qu’un mélange de lecteurs et de non-lecteurs a vu le film.

Villeneuve a parlé à TotalFilm dans une interview sur le potentiel d’une suite, où il a déclaré: « Nous avons entendu au cours des dernières décennies qu’il n’était pas possible d’adapter ce livre et que c’était une tâche impossible. Je pense que dans le dos de l’esprit du studio, c’est toujours pareil ! Donc la première chose était de prouver qu’il y avait un beau film populaire qui pouvait exister, et je pense que je l’ai prouvé – tout le monde chez Warner Bros. et Legendary, ils sont 100 pour cent derrière le projet. Ils pensent qu’il faudrait un très mauvais résultat au box-office pour ne pas avoir un Dune : deuxième partie, parce qu’ils aiment le film. Ils sont fiers du film, alors ils veulent que le film avance. Et ils en ont quand même fait la moitié. Donc, vous savez, je suis très optimiste. »

Le réalisateur a ensuite exprimé sa gratitude pour son travail lorsqu’il a déclaré : « J’écris [Part Two] en ce moment, et j’ai l’impression d’avoir à nouveau huit ans. C’est très rare pour moi. C’est la première fois que je le vis en regardant un de mes films, et j’ai un moment de profonde gratitude, de profonde joie, et je dis : ‘Merci la vie, de m’avoir permis d’apporter ça au grand écran.’ [laughs] Je ne sais pas ce que les autres vont ressentir à ce sujet. Mais moi? Denis Villeneuve quand il avait 14 ans. Merci. »

Warner Bros. a dévoilé une description de Dune qui disait : « Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui peuvent vaincre leur peur survivront. »

Dune : deuxième partie devrait sortir en octobre 2023 et le tournage devrait commencer l’été prochain. Bien que cela ne soit pas annoncé avant un bon moment, il est possible qu’un troisième film de la série sorte à l’avenir.





