Les stars du football ne se contentent plus de renouveler pour l’argent: De Bruyne a embauché des analystes de données pour évaluer son avenir à Manchester City

Les footballeurs recherchent de l’argent, des titres et, bien sûr, ne pas être tristes. Le premier était facile à évaluer (ils m’offrent plus, j’y serai), mais le deuxième et le troisième pas tellement. Du moins pas avant l’arrivée du Big Data, qui est capable (d’essayer) de répondre à ces questions.

Kevin De Bruyne Il est l’une de ces grandes stars du football mondial. Le joueur belge de 29 ans Vient d’être annoncé qu’il renouvelle pour Manchester City pour encore quatre ans. Prendre la décision embauché des analystes de données, qui étaient en charge d’évaluer leur rôle dans l’équipe et les options dont City dispose pour remporter des titres.

Je reste pour Pep (mais aussi parce qu’on gagne encore des titres avec mon aide)

De Bruyne, qui est dans les rangs de Manchester City depuis 2015, finira probablement par devenir capitaine de l’équipe cet été lorsque le contrat du capitaine actuel, le Brésilien Fernandinho prendra fin, mais l’ambition du joueur était claire lors de la décision de renouveler.

Dans vos commentaires sur l’annonce Debruyne mentionne surtout Pep Guardiola, l’entraîneur du club, qui, dit-il, voit le football comme lui. Cela a probablement pesé lourdement sur la décision – Guardiola devrait tenir pendant les quatre années que De Bruyne a renouvelées – mais ce n’était certainement pas le seul facteur. Ni l’un ni l’autre n’a d’argent.

Ils le disent dans The Athletic (sous abonnement), où ils révèlent que embauché des experts en analyse de données évaluer la santé de l’équipe et savoir si l’équipe est prête à réussir à l’avenir.

Dans cette analyse de données des facteurs tels que l’âge et les compétences de chaque joueur ont été pris en compte, et selon The Athletic, les conclusions semblaient être un autre des éléments qui ont convaincu De Bruyne que le renouvellement du contrat en valait la peine: son rôle à Manchester City semble assuré et, selon les analystes de données, les titres arriveront.

Nous verrons s’ils avaient raison.

Via | L’athlétique