Combien de fois (et comment) les entreprises vous suivent-elles chaque jour grâce à votre smartphone

le téléphone intelligent c’est un compagnon quotidien dont peu de gens peuvent se passer. Cependant, bien que ces appareils soient utiles dans la vie de tous les jours, ils sont devenus au fil des années des outils utiles pour les entreprises. suivre le comportement des utilisateurs et leur proposer des publicités de plus en plus efficaces sur leurs écrans. La situation est connue de tous les observateurs, également parce que le marché de la publicité sur les smartphones vaut des centaines de milliards de dollars par an – mais récemment Apple a mis en lumière le phénomène, soulignant comment un système fonctionne silencieusement. recueille les données des utilisateurs pour les transformer en opportunités de profit.

Suivi continu

Chaque application installé sur le téléphone – a dénoncé la maison Cupertino – contient en moyenne 6 trackers, ou des éléments dont le but est de suivre le comportement de ceux qui les utilisent de diverses manières. UNE le navigateur peut, par exemple, stocker l’historique, unapplication de cartographie numérique se souvient des lieux recherchés, une application pour moi Paiements peut enregistrer les préférences d’achat et même un logiciel de selfie peut enregistrer les positions des plans pour comprendre où les utilisateurs préfèrent passer leur temps. Au total, sur une journée moyenne, le nombre de fois qu’une application enregistre le comportement d’un utilisateur peut facilement dépasser une centaine.

Quel est le but du suivi des utilisateurs

Ces trackers peuvent provenir des développeurs d’applications eux-mêmes ou être développés par des entreprises spécialisées dans la collecte et la digestion de ces informations, pour créer des profils anonymes mais liés aux utilisateurs des appareils. Le plan est simple: avec ces profils disponibles, les entreprises intéressées peuvent montrer aux utilisateurs de smartphones des publicités qui correspondent vraiment à leurs intérêts et vendre les espaces associés à des annonceurs prêts à payer pour ce service.

Le perdant est là intimité des utilisateurs – qui, en étant soumis à ce type de suivi, ne sont presque jamais interrogés. Pour cette raison, Apple lance une nouveauté dans la prochaine version d’iOS: baptisée Application de transparence de suivi, la nouvelle fonctionnalité fournira un aperçu des informations collectées sur les utilisateurs par les applications individuelles et permettra aux utilisateurs de décider si leurs applications préférées peuvent ou non collecter des données sur leur comportement.

La nouveauté représente également un changement pour le fonctionnement d’iOS, mais elle ne vient pas comme un boulon du bleu: Apple l’a anticipée depuis des mois, provoquant non pour rien le réactions de certaines entreprises qui basent une grande partie de leur chiffre d’affaires sur cette activité – tout d’abord Facebook. Cependant, l’arrivée est attendue dans le courant du printemps, avec la mise à jour de l’iPhone vers iOS 14.5.

