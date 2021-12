Continuez à vous battre avec Vin Diesel : The Rock a parlé de son avenir dans Fast and Furious

Depuis 2016, date de sa création Le sort des furieux, vin Diesel Oui Dwayne Johnson Ils se sont croisés sur le plateau et n’ont plus jamais été amis. Les différences entre les deux acteurs sont devenues publiques, à la fois sur leurs réseaux sociaux et dans les différents médias. Il y a quelques jours, vin Diesel a posté sur son compte Instagram où il a encouragé le rocher laisser les différences dans le passé et le rencontrer pour faire les films qui restent pour la franchise.

« Mon petit frère, Dwayne, venu le temps. Le monde attend la fin de Rapide 10. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent oncle Dwayne chez moi. Il n’y a pas une seule fête au cours de laquelle ils ne vous envoient pas de félicitations. Mais le moment est venu. L’héritage attend « , a écrit vin Diesel en novembre. Dans une interview avec CNN, l’acteur a affirmé être « Très surpris » pour la publication. « L’affichage public de Vin C’était un exemple de leur manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il mette ses enfants à la poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors de ça « , a-t-il affirmé.

le rocher Il a expliqué que son collègue l’avait déjà contacté en privé en juin et qu’il lui avait dit qu’il ne voulait pas retourner à Rapide et furieux. « J’étais ferme mais cordial avec mes paroles et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et encouragerais la franchise à réussir, mais il n’y a aucune chance que je revienne. J’ai également parlé en privé avec mes partenaires à Universel, et tout le monde m’a soutenu et a compris le problème « , a-t-il assuré Dwayne Johnson. De plus, il a noté comment « malchanceux » cette tentative de résoudre publiquement leurs différends et veulent le convaincre de revenir à la saga.

Les différences entre vin Diesel Oui le rocher ont été rendus publics il y a cinq ans, lorsque l’acteur de Jumanji il a mis en doute le professionnalisme de son collègue. En juin, le combat a été relancé lorsque Diesel déclaré avant La santé des hommes que ses problèmes étaient liés au traitement de « amour difficile » qu’il avait sur le plateau. « J’ai beaucoup ri. Je pense que nous en rions tous. Et je vais le laisser là « , il a affirmé Johnson à Le journaliste hollywoodien quand ils l’ont consulté pour ces déclarations.

Qu’arrivera-t-il à Hobbs & Shaw

Justin lin, réalisateur du dernier film de Rapide et furieux sera en charge des deux chapitres restants de cette franchise. Le prochain sortira en mai 2023 et le 11 sera celui qui mettra un terme à cette saga. Pendant ce temps, une nouvelle production de Hobbs & Shaw qui n’a pas encore été tourné en raison de problèmes de planification. En ce sens, tout indique que le rocher Il n’aurait aucun problème à revenir avec son personnage pour le spin-off, bien qu’il n’y ait pas encore de nouvelles officielles à ce sujet.

