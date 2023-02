Avril Lavigne met fin à ses fiançailles avec Mod Sun, était-ce à cause de cette photo avec Tyga ?

Supplémentaire

Les rapports indiquent que les chanteurs Avril Lavigne et Mod Sun ont mis fin à leurs fiançailles après deux ans de relation.

©Mod SonAvril Lavigne et Mod Son se sont fiancés à Paris en 2022

Au milieu de photos montrant Avril Lavigne étreignant le rappeur Tyga, les médias américains disent que la chanteuse a mis fin à ses fiançailles avec Mod Sunmoins d’un an après avoir annoncé leur mariage.

Selon des sources citées par Personnes, Avril et Mod Sun sortaient ensemble depuis deux mois, mais ils ne sont plus en couple. Lavigne et Derek Ryan Smith, le vrai nom de l’artiste, ont été vus pour la dernière fois ensemble lors d’un événement pré-Grammy.

+ Est-ce qu’Avril Lavigne a une relation avec Tyga ?

Selon Personnes, Avril Lavigne et Tyga ne sont pas en couple mais sont de « véritables amis », a déclaré une source au média américain. Les rumeurs selon lesquelles Tyga pourrait être dans une relation ont commencé partout sur Internet après qu’il les deux chanteurs ont été vus en train de s’embrasser après avoir partagé un dîner au restaurant Nobu.

Dans le rapport de TMZlorsque Tyga et Avril Lavigne ont été vus en train de s’embrasser, il a été rapporté que les chanteurs sont venus avec un couple d’amis »les deux se sont étreints après le dîner sur le parking, comme pour dire au revoir, mais ils sont ensuite partis ensemble dans la même voiture« a rapporté le site de divertissement.

Avril Lavigne et Mod Sun se sont fiancés en mars 2022 lors d’un voyage à Paris. Avant de vous engager le couple a eu une relation pendant environ un an. Lavigne et Mod Ils se sont rencontrés en janvier 2021 lorsqu’ils ont collaboré pour le single « Flammes« .

Le nouvel album de Mod Son, Dieu sauve l’adolescentsorti début février, comprend des chansons dédiées à l’artiste pop, telles que « La chanson d’Avril« dont les paroles disent »elle m’a soufflé un baiser et elle ne voulait plus me casser la cervelle. et elle est tout« .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?