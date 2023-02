LEGO lancera un nouvel ensemble du groupe de K-pop BTS

Le célèbre groupe de K-pop bts vous recevrez un nouvel ensemble de figurines LEGO idéal pour tous vos fans. La société de blocs de construction a révélé une image ombrée où vous pouvez voir les figurines des sept membres du groupe.

Après l’annonce via Twitter, l’ensemble a été publié sur le site officiel de LEGO, où vous pouvez voir Jin, sucre, j’espère, IRM, Jimin, V et jungkook. Le message LEGO comprenait les paroles de « Dynamite », qui était le premier single de BTS à atteindre le numéro un pour BTS aux États-Unis, avec le nouveau set de BTS prenant en compte le clip vidéo de la chanson.

L’idée de l’ensemble BTS LEGO a été publiée il y a un an sur la page LEGO Ideas, où les utilisateurs JBrickFanatic et BangtanBricks ont publié l’idée d’un ensemble basé sur les membres du BTS avec les costumes qu’ils ont utilisés dans le clip »Dynamite ». ‘. L’ensemble sera disponible le 1er mars au prix de 2 599 pesos mexicains.

Toujours avec le grand succès de BTS, le groupe a annoncé qu’il se retirerait de la scène jusqu’en 2025 pendant que ses membres purgeraient leur temps requis dans l’armée sud-coréenne. Cependant, certains de ses membres sont restés en contact avec leurs fans via leurs réseaux ou via des diffusions en direct.

Récemment, Jungkook, le plus jeune membre de BTS, a fait un live où il a chanté environ 30 chansons en karaoké, une émission qui a duré quatre heures. Ici, le chanteur en a profité pour interpréter différentes chansons populaires telles que »Boyfriend » de Justin Bieber, et a même surpris les fans en interprétant le thème de »KICK BACK », le thème d’ouverture de l’anime »Chainsaw Man ».

En plus de BTS, LEGO a sorti un nouvel ensemble de » Le Seigneur des Anneaux » après une décennie, avec un total de 6167 pièces et 15 figurines et étant un ensemble ciblé pour les adultes de plus de 18 ans. De même, il a été rapporté que LEGO travaille sur de nouveaux ensembles pour » Sonic the Hedgehog », ainsi que sur un pour » The Legend of Zelda ».

Le set LEGO de »BTS Dynamite » sera disponible le 1er mars 2023.