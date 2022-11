Ant-Man 3 Star Kathryn Newton taquine ses débuts en tant que Cassie Lang dans la suite du MCU

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoile Catherine Newton a taquiné son rôle de Cassie Lang dans la prochaine suite de MCU, qualifiant le personnage de « sorte de gâchis ». S’adressant à Entertainment Tonight, Newton, qui reprend le rôle de Cassie après la brève apparition du personnage dans Avengers : Fin de partie, suggère qu’elle ressemblera beaucoup à son père, Scott Lang de Paul Rudd, en ce sens qu’elle n’a pas vraiment tout ensemble et qu’elle n’est pas vraiment préparée à toutes ces manigances de super-héros.





« Que je ne suis vraiment pas parfait et que je suis super impatient et que je veux être un héros mais je n’ai aucune idée de ce que je fais et je pense que Cassie Lang est comme ça. Elle essaie juste de comprendre comment être un une bonne personne et tu sais faire beaucoup d’erreurs. Elle est vraiment un gâchis, ouais, et moi aussi. Tu vas certainement voir ça. Oh, mon bon cœur. «

La bande-annonce récente de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania nous a donné notre première idée de ce que nous pouvons attendre de l’aventure Marvel. La séquence montre Cassie Lang entraînée dans le mystérieux royaume quantique avec son père et ses copains, et montre même Cassie portant son propre costume de super-héros. Vu arborant un costume violet semblable à son vieil homme, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouvera évidemment Cassie rejoindre son père dans sa dernière mission alors qu’elle devient la super-héroïne Stature. Bien qu’elle puisse aussi s’appeler Stinger, ou Ant-Girl, ou Giant-Girl, car elle a eu de nombreux noms dans les bandes dessinées. Pour l’instant, disons que c’est Stature.

Ainsi, parallèlement à la poursuite de l’exploration du royaume quantique, à l’introduction de nouveaux héros et méchants et aux aventures continues d’Ant-Man et de la guêpe, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania trouvera également Cassie Lang suivant son propre arc alors qu’elle se prépare à devenir un héros et sans aucun doute un acteur majeur de Marvel.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Sera la première sortie de la phase cinq du MCU

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lancera officiellement la phase cinq de l’univers cinématographique Marvel et trouvera les partenaires de super-héros Scott Lang et Hope Van Dyne pour poursuivre leurs aventures en tant qu’Ant-Man et la guêpe. Ensemble, avec les parents de Hope, Hank Pym et Janet Van Dyne, la famille se retrouve à explorer le royaume quantique, à interagir avec de nouvelles créatures étranges et à se lancer dans une aventure qui les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania étoiles Paul Rudd comme Scott Lang alias Ant-Man, Evangeline Lilly comme Hope van Dyne alias Wasp, Michael Douglas comme Hank Pym, Michelle Pfeiffer comme Janet van Dyne et Kathryn Newton comme Cassie Lang,

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania présentera également le prochain antagoniste majeur du MCU sous la forme de Jonathan Majors en tant que Kang le Conquérant. Bien qu’il semble étonnamment amical dans la récente bande-annonce, nous connaissons déjà le danger que Kang représente grâce à sa variante, Loki’s He Who Remains, avec Kang prêt à combattre les Avengers dans le prochain Avengers : la dynastie Kang en 2025.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania devrait sortir aux États-Unis le 17 février 2023.