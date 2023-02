NCIS et NCIS: Hawai’i Both marque des renouvellements de saison

Certains renouvellements de nouvelles émissions de télévision viennent d’être distribués à CBS, et cela inclut à la fois NCIS et NCIS : Hawaï. Par date limite, le long terme NCIS entrera dans sa 21e saison lors de son dernier renouvellement tandis que Hawaii a été renouvelée pour la saison 3. Il a également été annoncé que la série dramatique policière Expert : Vegas a été renouvelé, ainsi que plusieurs émissions de télé-réalité dont Survivant, La course fantastiqueet Dur comme des clous. Le jeu télévisé est également renouvelé Jargon et les nouvelles montrent 60 minutes et 48 heures.





Abordant les renouvellements, la présidente de CBS Entertainment, Amy Reisenbach, a déclaré dans un communiqué: «Cette saison, CBS poursuit sa tradition gagnante, offrant une combinaison inégalée de meilleures séries de retour et de nouvelles émissions à succès qui divertissent un large public à la fois en diffusion et en streaming. C’est un témoignage du travail exceptionnel accompli par nos meilleurs talents devant et derrière la caméra que nous avons eu une autre saison exceptionnelle, et je sais que nous ne ferons que continuer à bâtir sur cette base de programmation exceptionnelle alors que nous nous tournons vers l’automne prochain.

NCIS a officiellement dépassé Fumée pour devenir la troisième émission télévisée d’action en direct la plus ancienne, maintenant seulement derrière Loi et ordre : SVU et La loi et l’ordre. NCIS a été spéculé par les fans pour se terminer après le départ de Mark Harmon de son rôle régulier dans la série après 19 saisons. Bien que sa présence manque, la saison 20 s’est assez bien déroulée sans Harmon pour justifier une autre saison sur le réseau au milieu de sa popularité continue. Alors que Harmon est sorti, la série met actuellement en vedette Sean Murray, Wilmer Valderrama, Brian Dietzen, Diona Reasonover, Katrina Law, Davis McCallum, Rocky Carroll et Gary Cole.

Alors que NCIS suit un groupe d’agents spéciaux à DC, NCIS : Hawaï emmène l’histoire à Hawaii. Il s’agit du troisième spin-off de la série après NCIS : La Nouvelle-Orléansqui s’est déroulé de 2014 à 2021, et NCIS : Los Angeles. NCIS : Hawaï présente une distribution d’ensemble dirigée par Vanessa Lachey qui comprend également Alex Tarrant, Noah Mills, Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon, Tori Anderson et Kian Talan.





NCIS : Los Angeles ne continuera pas

SCS

Entre-temps, il avait déjà été révélé que NCIS : Los Angeles se terminera avec sa 14e saison en cours. Le spin-off basé à Los Angeles a été créé en 2009 et a été le premier des NCIS retombées à introduire. Il met en vedette Chris O’Donnell, Daniela Ruah, LL Cool J, Eric Christian Olsen, Medalion Rahimi, Caleb Castille et Gerald McRaney.

La nouvelle que NCIS : Los Angeles se terminait suivi d’un événement crossover spécial qui a vu le casting du spin-off s’unir à ceux de NCIS et NCIS : Hawaï. Sur Twitter le mois dernier, LL Cool J a célébré le succès du crossover très apprécié et a déclaré que sortir sur une bonne note serait le moyen « parfait » de terminer la série.

« Ce NCIS Crossover a été un énorme succès ! Après 14 saisons, c’est le moment idéal pour finir NCIS : LA au top ! », a-t-il déclaré.

La finale de la série de NCIS : Los Angeles sera diffusé le 14 mai 2023 sur CBS.