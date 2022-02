Sony donne la date de sortie de A Man Called Otto avec Tom Hanks

Le producteur images sony a révélé la date de sortie de l’une des bandes pour laquelle il s’est le plus battu pour avoir ses droits, il s’agit »Un homme appelé Otto »un film qui mettra en vedette l’acteur oscarisé, Tom Hank. Ce film est devenu la propriété de Sony la semaine dernière après une intense guerre d’enchères au European Film Market du Festival de Berlin.

L’intrigue de l’histoire est basée sur le roman à succès de Frederick Backman »A Man Called Ove », qui a également été adapté en comédie suédoise par le réalisateur Hannes Holm en 2015. La version 2022 a été renommée d’Ove à Otto, reflétant qu’elle se déroulera dans un contexte américain, et est dirigée par Marc Fostermettant en vedette un scénario adapté du nominé aux Oscars, David Mage.

Le film racontera l’histoire d’Otto, un veuf acariâtre, irritable et trop strict, à tel point qu’il maintient tout son quartier attaché à ses principes tout en les observant judicieusement au quotidien, critiquant tout mode de vie qui ne ressemble pas au sien. Alors qu’Otto pleure toujours la perte de sa femme, ne voulant pas continuer à vivre, il noue une amitié improbable avec ses nouveaux voisins, changeant la vision d’Otto sur la vie.

Tom RothmanPDG de Sony Pictures, a expliqué l’incroyable équipe de distribution et de production de ce film :

« Quelle incroyable constellation de talents stellaires : Tom Hanks dans un rôle emblématique et un réalisateur exceptionnel aux côtés de Mark Forster ; la production exceptionnelle de Rita Wilson, Gary Goetzman et Fredrik Wikström Nicastro; un script exquis écrit par David Magee; un livre le plus vendu au monde; et notre partenaire producteur de longue date, Studios SF« .

La bande fera ses débuts à Noël 2022, pour être précis le prochain 25 décembrejuste le jour de Noël, étant une bande qui vise à augmenter le sentiment d’unité pendant ces dates.