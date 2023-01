Avengers: l’écrivain de la dynastie Kang dit que le voyage dans le temps d’Endgame a affecté les plans de l’histoire de Kang

Le MCU a déjà vu une grande histoire de voyage dans le temps dans Avengers : Fin de partiemais l’un de leurs plus grands méchants qui voyagent dans le temps ne fait que commencer. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania livrera le premier regard sur le vrai Kang le Conquérant. Après le bénin Celui qui reste, cette fois, Kang est une force dominante et certainement prêt à se battre pour ce qu’il veut. Mais en tant que l’un des maîtres du voyage dans le temps de Marvel Comics, l’introduction précoce de l’utilisation du royaume quantique pour parcourir le temps a fini par modifier les plans de Kang dans ses deux prochains L’homme fourmi apparition au cinéma et Avengers : la dynastie Kang. Écrivain Jeff Loveness Raconté Magazine SFX dans un prochain numéro :

« Je n’ai jamais vu un personnage voyager dans le temps avec une telle complexité et une telle exploration. Je suis un peu déçu parce que ‘Endgame’ a fait tellement de voyages dans le temps, donc vous avez presque besoin de l’élargir un peu aussi, peut-être de vous élargir un peu plus dans le multivers, la dimensionnalité du personnage, la liberté illimitée qu’il a tout en étant complètement déraciné de son époque et de lui-même. Est-ce que tout va s’effondrer à nouveau parce qu’une autre version de lui peut également le détruire? Quel est le but de construire Rome si vous allez la brûler le lendemain, parce qu’ils veulent avoir leur propre Rome ? J’ai certainement pris une tonne de bandes dessinées, mais la joie de ces films est que vous pouvez également y mettre une partie de vous-même, vous pouvez donner une toute nouvelle tournure parce que si vous faites juste une adaptation de bande dessinée à 100%, les gens connaissent toutes les astuces et à quoi s’attendre. Vous devez l’utiliser comme base, puis lancer une balle courbe. J’ai essayé de faire de lui un personnage plus intéressant que ce à quoi les gens s’attendent, espérons-le.





Plus de variantes de Kang arrivent avant d’arriver à Avengers: Secret Wars

Les variantes sont devenues une partie essentielle du MCU avant même l’ouverture du multivers. Loki, en particulier, a commencé à expliquer l’existence de variantes qui sont hors de leur temps et de leur réalité et ce qu’elles deviennent. Cependant, tout ce qui était avant de Loki La finale a vu les chronologies devenir fragiles avant que le docteur Strange ne fasse son voyage à travers le multivers fracturé et certainement avant que nous sachions exactement à quel point Kang est puissant.

L’un des plus grands attraits du personnage de Kang pour Jonathan Majors était qu’il jouerait de nombreuses versions différentes du personnage au cours de son séjour dans le MCU. Contrairement à Thanos, qui était un ennemi singulier pour les Avengers, Kang sera nombreux, et cela ne signifie que beaucoup de problèmes pour se diriger vers le MCU dans les phases à venir. On ne sait pas où et quand de nouvelles variantes de Kang apparaîtront, mais maintenant l’univers cinématographique Marvel est en route vers les prochains grands films événementiels Avengers, ce qui signifie que l’action ne fait que commencer.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ouvre le bal du multivers le 17 février.