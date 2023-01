Adult Swim confirme la nouvelle saison d’Aqua Teen Hunger Force

La série d’animation pour adultes acclamée »Aqua Teen Force de la faim » reviendra à la télévision avec une nouvelle saison. Natation adulte vient de confirmer que la série débutera la production de sa 12e saison, avec la participation des créateurs originaux, David Willis Oui Matt Maiellaro.

Les nouveaux épisodes seront la suite du film »Aqua Teen Hunger Force : Plantasm ». « Estamos encantados de hacer más episodios de Aqua Teen Hunger Force para una nueva generación de fanáticos, sobre la base de la colección de propiedad intelectual más impresionante jamás reunida », dijeron Maiellaro y Willis, y agregaron: « El éxito es óptimo y conduce a la qualité ».

Pour le moment, peu de détails ont été révélés sur les nouveaux épisodes de la série animée, mais Adult Swim a confirmé que la commande se compose de cinq nouveaux épisodes. On ne sait pas s’ils auront la durée de 10 minutes de chapitres des saisons précédentes.

» Aqua Teen Hunger Force » a été initialement diffusé le 30 décembre 2000, dans le cadre du bloc de programmation de fin de soirée de Cartoon Network, qui deviendra plus tard Adult Swim. La série suivait les mésaventures de trois produits alimentaires intelligents : Frylock, une boîte flottante de chips aux yeux laser ; Meatwad, une boulette de viande sans cervelle; et Master Shake, un shake tapageur et un leader autoproclamé.

La série a duré 11 saisons au total et a été remarquée pour son humour irrévérencieux, changeant même le nom de la série au cours des saisons suivantes. Le premier film, » Aqua Team Hunger Force Colon Movie Film for Theatres », est sorti le 13 avril 2007, et bien qu’il ait été reçu négativement par les critiques, la plupart des fans l’ont évalué relativement bien.

Le deuxième film de la franchise, » Aqua Teen Hunger Force: Plantasm », est sorti en novembre de l’année dernière et a actuellement une cote de critique de 100% sur Rotten Tomatoes. Adult Swim a précédemment créé une saison 12 non officielle sur YouTube intitulée « Aquadonk Side Pieces ».

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la douzième saison de »Aqua Teen Hunger Force ».