« Rebelde »: les personnages de la version originale qui sont dans le remake

La première saison de « Rebelle » Comprendra huit épisodes qui seront diffusés sur Netflix le 5 janvier 2022 et exploreront des thèmes tels que l’amour, la sexualité et la musique, à travers une nouvelle génération d’étudiants de l’Elite Way School (EWS).

Les protagonistes de la suite de la telenovela de 2004 sont Luka Colucci (Franco Masini), Jana Cohen (Azul Guaita), Esteban (Sergio Mayer Mori), Andi (Lizeth Selene), Dixón (Jerónimo Cantillo), MJ (Andrea Chaparro), Sebastián Langarica (Alejandro Puente) et Emilia (Gigi Grigio).

« Rebelle« Comprend également des performances spéciales de Leonardo de Lozanne, Karla Sofia Gascón, Pamela Almanza et Dominika Paleta. De plus, il mettra en vedette deux actrices du feuilleton mexicain pour la jeunesse produit par Pedro Damián.

1. VILLARREAL ESTEFANÍA COMME CELINA FERRER MITRE

Dans la version originale de « Rebelle”Celina Ferrer Mitre était l’une des meilleures amies de Mía Colucci (Anahí). En raison de son poids, elle a été victime d’intimidation et au début, elle était amoureuse de Miguel (Alfonso Herrera).

Dans la nouvelle série de Netflix, Célina (Estefania Villarreal) retournera dans les salles de classe de l’école Elite Way, mais en tant que directeur de l’établissement. Contrairement à son prédécesseur, Gandía, elle promeut l’art avec un programme musical spécialisé.

Estefanía Villarreal dans le rôle de Celina Ferrer Mitre dans « Rebelde » (Photo: Netflix)

2. KARLA COSSÍO COMME PILAR GANDÍA

Pilar Gandía, la fille du directeur de l’Elite Way School dans la version mexicaine de la telenovela, a été interprétée par Karla cossio, qui va maintenant revenir à « Rebelle« Pour jouer la mère de Jana Cohen Gandía.

Pilar et Jana n’ont pas de bonnes relations, car Pilar est très exigeante avec sa fille, qui a un grand talent pour le chant.