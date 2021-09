Les 10 mystères que « La casa de papel » 5 – Partie 2 doit résoudre

Le groupe a subi un coup sévère dans les premiers épisodes de la cinquième saison de « Le vol d’argent« Mais il devra se remettre rapidement s’ils veulent gagner la guerre contre les militaires, qui, bien qu’ils aient aussi subi des pertes, semblent prêts à tout pour détruire la Résistance.

Il ne reste que cinq chapitres pour la grande finale de la série espagnole à succès de NetflixCela signifie qu’Alex Pina, le créateur de la fiction, doit répondre aux questions laissées par le volet précédent dans environ cinq heures.

Est-ce que tous les doutes des fans de « Le vol d’argent« ? Pour l’instant, nous partageons les principaux mystères que la deuxième partie de la dernière saison doit résoudre.

LES MYSTÈRES QUE « LA CASA DE PAPEL » 5 – PARTIE 2 DOIT RÉSOUDRE

1. COMMENT RIO ET LE RESTE DU GROUPE GERERONT-ILS LA MORT DE TOKYO ?

Après avoir reçu plusieurs coups de feu, Tokio ne peut pas descendre du monte-plats, il reste donc face aux militaires tandis que Denver et Manille descendent avec l’intention de mettre des tapis pour que son partenaire puisse se lancer. Pendant ce temps, Rio tente de sauver Tokyo par un trou dans le sol, mais le temps manque, l’armée entre et tire sans pitié.

Bien que le professeur et Denver la supplient de sauter, elle refuse et décide d’utiliser ses grenades pour faire exploser tout ce qui l’entoure. Les membres du groupe sont très touchés, principalement Sergio et Rio. Malgré la grande douleur, ils n’ont d’autre choix que de continuer à se battre s’ils veulent sortir vivants de la Banque d’Espagne.

C’était l’adieu à Tokyo et Rio (Photo: Netflix)

2. QUI RACONTERA L’HISTOIRE APRÈS LA MORT DE TOKYO ?

Après la mort de Tokyo, les fans se demandent qui racontera la suite de l’histoire ? Peut-être pourrait-elle continuer à raconter les détails les plus importants du vol de l’au-delà ? La seule chose sûre est qu’il réapparaîtra dans certains flashbacks, comme le reste de ‘fallen’. Il est également possible que la voix de l’Instructeur commence à se faire entendre.

Tokyo continuera-t-il à raconter l’histoire du braquage ? (Photo : Netflix)

3. ARTURO SURVIVRA-T-IL AU TIR DE STOCKHOLM ?

Au cours de la première partie de la cinquième saison de « Le vol d’argent”, Arturo profite de la lutte entre Bogotá et Gandía pour s’échapper avec le gouverneur de la banque et d’autres otages. Lorsque ce groupe atteint la poudrière, Arturo devient fou et utilise tout ce qui est en son pouvoir pour vaincre ses ravisseurs. Cependant, il est arrêté par Monica, qui le blesse grièvement.

Bien que Stockholm réussisse à faire revivre Arturo, sa situation est incertaine. Grâce à un plan de Lisbonne, il est transféré dans une clinique, mais son pronostic est réservé. Saura-t-il se sauver ? Monica peut-elle surmonter la culpabilité ? Pour l’instant, il voit le père de son fils partout et se drogue même pour arrêter ses hallucinations.

Arturo survivra-t-il aux tirs de Monica ? (Photo : Netflix)

4. HELSINKI POURRA-T-IL RÉCUPÉRER ?

Lorsque les militaires dirigés par Sagasta et accompagnés de Gandía entrent dans la Banque d’Espagne, ils provoquent une explosion qui se termine par des blessures graves à Helsinki. Mais grâce à l’insistance de Palerme à ne pas lui couper la jambe, ils parviennent à le libérer de la lourde statue qui lui est tombée dessus.

Cependant, il n’est pas encore sorti du bois. Stockholm parvient à le stabiliser, mais a besoin de temps pour se remettre, chose que la Résistance n’a pas pour le moment, surtout après la mort de Tokyo.

Helsinki pourra-t-elle récupérer à temps ? (Photo : Netflix)

5. QUEL RLE JOUERA LE FILS DE BERLIN DANS LES DERNIERS CHAPITRES ?

Jusqu’à présent, Rafael n’apparaît que dans une série de flashbacks avec son père, Tatiana, Marsella et Bogotá. Berlin vous invite à faire un supposé voyage père-fils, mais en réalité, il veut que vous fassiez partie d’un vol très important.

Bien qu’au début le jeune informaticien refuse, il ne tarde pas à accepter d’aider à l’échange de quelques précieux artefacts vikings qui sont protégés dans un musée où Tatiana donnera bientôt un concert. L’adrénaline du braquage fait changer d’avis Rafael et il ne semble plus si réticent à suivre les traces de son père. Ainsi, il aidera probablement son oncle, Sergio Marquina ou « Le Professeur », à s’évader parfaitement à la fin de la saison 5 de « Le vol d’argent”. Pourriez-vous travailler main dans la main avec Rio ?

Rafael pourrait-il travailler main dans la main avec Rio ? (Photo : Netflix)

6. O EST LA FEMME DE BERLIN ?

Rafael a-t-il volé la femme de Berlin ? Depuis qu’il a rencontré Tatiana, le jeune homme a été frappé par la beauté et l’élégance du pianiste, ce que son père a tout de suite remarqué et bien sûr, interrogé et confronté.

On ne sait rien non plus de Tatiana, qui connaît tous les détails du plan de braquage et n’a pas semblé indifférente aux regards de son beau-fils, il est donc possible que Rafael ait suivi les conseils de son père : « Si tu veux vraiment quelque chose dans la vie, tu as de le voler à celui qui le possède. »

Quel sera le rôle de Tatiana dans les derniers chapitres de « La casa de papel » ? (Photo : Netflix)

7. QUE SERA-T-IL APRES LA CONFESSION DE MANILLE A DENVER ?

Au milieu de l’attaque par les militaires et de la distraction avec les otages, Manille a une crise et avoue à Denver qu’elle a toujours été amoureuse de lui, la faisant même remettre en question sa relation avec Monica. Alors que va-t-il se passer entre eux ? Comment Stockholm réagira-t-il lorsqu’il le découvrira ? Denver aura-t-il des doutes ?

Comment cette confession affectera-t-elle la relation entre Denver et Monica ? (Photo : Netflix)

8. ALICIA TRAHIERA-T-ELLE LE PROFESSEUR À LA FIN DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Malgré une balle dans le pied, Sergio parvient à retirer le bébé et le remet à Alicia, qui est reconnaissante, mais est-elle vraiment prête à tout laisser derrière elle et à rester aux côtés du professeur pendant que le vol se termine ou le trahira-t-elle dans la seconde partie de la saison 5 de « Le vol d’argent« ?

Bien qu’il semble que le groupe ait un nouveau membre, dans les dernières minutes de la première partie de la dernière saison de « La casa de papel », l’ex-inspecteur se rend aux toilettes et cache quelque chose dans ses vêtements. Qu’est-ce que vous prévoyez? A qui est la loyauté d’Alicia Sierra ? Probablement avec elle-même et sa fille, donc si elle trouve un autre moyen de se débarrasser de tous ces ennuis, elle n’hésitera probablement pas à trahir la Résistance.

A qui est la loyauté d’Alicia Sierra ? (Photo : Netflix)

9. L’ENSEIGNANT POURRA-T-IL ENLEVER SES COMPAGNONS DE LA BANQUE ?

Le groupe est sur les cordes, alors peut-être qu’il est temps de commencer l’exploitation minière et de mettre en œuvre le plan pour sortir de la Banque d’Espagne. Le professeur voulait faire ça après être entré à Lisbonne, mais l’apparition d’Alicia a compliqué les choses. Comment obtiendront-ils l’or et comment échapperont-ils à la police et à l’armée ?

Quel sera le prochain mouvement du professeur ? (Photo : Netflix)

10. UN AUTRE TOMBE ?

Tokyo est devenu la » cinquième chute « , mais sera-ce la dernière ou la Résistance subira-t-elle une autre perte dans les derniers chapitres de « Le vol d’argent« ? C’est peut-être Helsinki, qui est blessé, ou pourrait même être l’un des nouveaux membres du groupe.