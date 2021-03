Avatar domine les Avengers: Endgame redevient le plus grand film de tous les temps

James Cameron Avatar est redevenu le film le plus rentable de tous les temps, grâce à la Chine. Le film emblématique a été remplacé en 2019 par les studios Marvel Avengers: Fin de partie, qui a battu de peu le record du box-office mondial de Cameron avec une annonce massive de San Diego Comic-Con. Tandis que Cameron félicitait Marvel Studios, ainsi que les acteurs et l’équipe du film, il savait également que Avatar serait réédité à un moment donné sur la ligne, d’autant plus qu’il avait commencé à travailler sur les suites tant attendues.

Il a été annoncé plus tôt cette semaine que Avatar revenait dans les salles chinoises pour des projections IMAX et 3D, tant de gens savaient qu’il allait retrouver son titre. Au moment d’écrire ces lignes, le film de 2009 a pu gagner 8,9 millions de dollars, ce qui porte son total mondial à 2 798 579 794 dollars. En 2019, il n’y avait qu’un écart de 7,82 millions de dollars entre Avatar et Avengers: Fin de partie, ce qui signifie que James Cameron est de justesse de retour avec le film le plus rentable de tous les temps. Fin du jeu est actuellement assis à 2 797 501 328 €, mais il pourrait également être réédité dans les salles à un moment donné dans un proche avenir.

La réédition de Avatar continuera à rapporter de plus en plus de liquidités au cours des prochains jours, ajoutant à son record mondial. Alors que les cinémas en Amérique du Nord sont encore largement fermés, le box-office chinois est en plein essor après une année d’incertitude. Cela étant dit, les théâtres nord-américains commencent lentement à rouvrir, les analystes prévoyant que tout pourrait revenir à une certaine forme de normalité d’ici cet été. Le président Joe Biden est convaincu que les célébrations du 4 juillet pourront avoir lieu, grâce à un processus de distribution de vaccins accéléré.

Bien que les grands films 2020 ne manquent pas dans les salles de cinéma, Marvel Studios pourrait également dépoussiérer Avengers: Fin de partie pour inviter les fans à revenir dans les salles de cinéma. Si cela se produit, nous pourrions finir par voir une guerre pour le film le plus rentable de tous les temps éclater entre le succès du MCU et Avatar. Marvel Studios a déjà les mains pleines de titres qui étaient censés avoir ouvert dans les salles l’année dernière, il sera donc intéressant de voir comment tout cela fonctionnera une fois que tout est dit et fait.

Avatar ouvert dans les théâtres chinois en 2010, où il a été un énorme succès. À l’époque, il avait rapporté un peu plus de 200 millions de dollars au box-office, avant que le marché chinois ne se développe pleinement jusqu’à ce qu’il soit aujourd’hui. Les analystes du box-office prédisent que la réédition pourrait finir par rapporter un peu moins de 60 millions de dollars, donnant au film de 2009 une avance assez importante. De plus, avec James Cameron se préparant à sortir les suites, il ne serait pas surprenant de voir une réédition nord-américaine non plus. Date limite a été le premier à faire rapport sur Avatar reprenant son film le plus rentable de tous les temps Avengers: Fin de partie.

Sujets: Avengers 4, Avatar, Box Office