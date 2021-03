David Fincher travaillerait sur une préquelle de «  Chinatown  »

David Fincher a annoncé un certain nombre de nouveaux projets sur lesquels il travaille, y compris une « sorte de » préquelle à ‘Quartier chinois’.

Le réalisateur acclamé a fait son retour de film l’année dernière avec le film, ‘Mank’ après six ans d’absence. Maintenant, dans une nouvelle interview, Fincher a révélé les nouveaux projets sur lesquels il travaille, dont une série sur «l’appréciation du film».

Fincher il a commenté: «J’essaie d’adapter un roman graphique français sur un meurtrier. Je le fais avec Robert Towne et j’essaye de faire une série limitée, une sorte de préquelle à ‘Quartier chinois’ … Je travaille aussi sur une série sur l’appréciation des films et sur les films que j’aime, avec des invités que j’aime et sur les films qu’ils adorent. «

À un moment donné de l’entrevue, Fincher Il a également parlé de la mini-série de la culture d’annulation, qui a été annoncée l’année dernière.







«Il s’agit de savoir comment la société moderne reçoit des excuses… si vous demandez des excuses sincères et que personne n’y croit, vous excuseriez-vous? C’est une idée troublante, mais nous vivons une époque troublante. «

Depuis son dernier projet de film, ‘Fille disparue’ dans 2017, Fincher a travaillé sur la série limitée de Netflix, ‘Mindhunter’, qui a été suspendu indéfiniment, bien que le réalisateur ait révélé qu’une troisième saison semble « improbable ».