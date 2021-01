Attack on Titan Chapitre 137 sera plein d’action, sortie retardée jusqu’en février

L’excitation des amateurs de mangas était à son comble avec la sortie récente de Attack on Titan Chapter 136. Cependant, ils sont tout aussi déçus après avoir appris que Attack on Titan Chapter 137 sortira exactement un mois après la date de sortie du chapitre 136.

Les spoilers pour Attack on Titan Chapitre 137 ne sont pas encore sortis. Les fans doivent attendre plus longtemps pour les spoilers car le chapitre 137 ne sortira pas en janvier. Cependant, de nombreuses choses intéressantes sont attendues de ce chapitre.

Attack on Titan Chapitre 137 est susceptible de se concentrer sur Annie et Armin. Ces deux personnages ont plus de choses dans leur arc de personnage en plus de leur amour épanoui.

L’attaque imminente sur Titan Chapitre 137 sera pleine d’action et révélera de nombreuses choses choquantes. La réunion d’Armin et Zeke dans les chemins a donné une perspective différente au scénario du manga et indique également comment l’histoire se terminera.

Les aficionados du manga s’attendent à ce qu’Armin et Eren aient une dernière réunion avant la fin de l’histoire d’Attack on Titan Chapter 139. Leur dernière rencontre peut avoir lieu à Paths car il n’y a pas d’autre meilleur endroit que celui-ci pour le rendre plus émotionnel.

D’un autre côté, BlockToro rapporte que les spoilers du chapitre 137 d’Attack on Titan révèlent ce qu’Eren est en train de faire car il ne reste presque plus de chapitres après. Les amateurs de mangas sont déjà conscients et par conséquent déçus car Attack on Titan va se terminer avec la sortie du chapitre 139.

Attack on Titan Chapter 137 est susceptible de sortir le mardi 9 février 2021. Vous pouvez le lire sur les sites et plateformes officiels de VIZ Media, MangaPlus et Shonen Jump. Mais il vous est suggéré d’attendre la sortie officielle de la version anglaise d’Attack on Titan Chapter 136. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour obtenir les dernières mises à jour sur le chapitre imminent.

