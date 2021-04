Neuralink effectue une démonstration impressionnante de jeu de ping-pong avec un singe

OPPI Jeu de construction Piks small kit - OPPI

Piks, un jeu créatif pour développer la concentration des enfants ! Relèvez le défi avec le jeu de construction Piks small kit de OPPI. Votre enfant va adorer créer la plus impressionnante et la plus originale des constructions. Il faut alors placer les pièces les unes sur les autres sans les faire