Aubrey Plaza est déçu d’avoir fait un film avec Jenna Ortega après s’être réunis aux SAG Awards

Les sosies d’Hollywood Jenna Ortega et Place Aubrey a partagé l’écran aux SAG Awards dimanche soir, et l’occasion a certainement été un moment marquant pour les téléspectateurs. Les deux sont apparus ensemble sur scène pour présenter le prix de la performance exceptionnelle d’un acteur masculin dans un téléfilm ou une série limitée, un prix décerné à 1883c’est Sam Elliott. Avant d’annoncer les nominés et le gagnant, cependant, Ortega et Plaza se sont d’abord réunis sur scène avant de plaisanter sur leurs similitudes évidentes.





« Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis ensemble », a déclaré Plaza à Ortega.

« Ouais, je sais, nous n’avons rien en commun », a répondu Ortega d’une voix aussi monotone que celle de Plaza.

FILM VIDÉO DU JOUR

Plaza poursuit en suggérant que les deux doivent « trouver les gens qui ont fait ça », avant de continuer, en tandem tout en se regardant dans les yeux, pour dire ensemble, « et maudire leurs familles et regarder le malheur suivre leur lignée pour les sept prochaines générations. »

« D’accord, je le vois maintenant, » remarqua Plaza.

Il est facile de faire des comparaisons entre ces deux étant donné certaines similitudes évidentes avec leurs personnages déterminants pour leur carrière. Mercredi Addams d’Ortega Mercredi et Plaza’s April Ludgate of Parcs et loisirs sont à la fois morbides et monotones, mais de manière hilarante pour laquelle les fans les aiment. Les fans comparent depuis longtemps les deux, ce qui a conduit à ce moment amusant aux SAG Awards qui les unit enfin de la meilleure façon.





Un Buddy Movie est-il le prochain pour ces deux ?

La réunion d’Ortega et de Plaza aux SAG Awards a attiré de nombreux téléspectateurs, et certains voudront peut-être les revoir ensemble à l’écran, peut-être pour un projet scénarisé. Peu de temps après l’événement, Plaza a parlé avec Divertissement ce soir et a été interrogé sur la possibilité de faire équipe avec Ortega pour un film de copains policiers ou un projet similaire. Sa réponse suggère qu’elle est tout à fait d’accord pour faire un tel film, et il semble que quelqu’un à Hollywood doive appeler ces deux-là tout de suite.

« Je suis en panne », a déclaré Plaza à propos de l’idée. « Nous allons juste tuer tout le monde avec nos yeux. »

Lors de la cérémonie, Plaza a remporté une victoire en tant que membre du casting de Le Lotus Blanc. La série HBO a remporté la performance exceptionnelle d’un ensemble dans une série dramatique. Ortega a été nominée pour son rôle principal dans Netflix Mercredien lice pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une série comique, bien qu’elle ait perdu face à Jean Smart pour Hacks.