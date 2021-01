OnlyFans: les célébrités qui utilisent la plateforme pour du contenu intime

3

L’acteur de 29 ans, connu pour son rôle de Scott McCall dans la série MTV Teen Wolf, a frappé Only Fans en septembre et l’a annoncé avec une image nue se couvrant d’une guitare.

L’artiste a 129 publications et facture un abonnement à 14,99 €.

«J’ai remarqué que beaucoup de mes fans commentaient mes photos Instagram en disant que je devrais rejoindre OnlyFans. J’ai vu cela comme une excellente opportunité de me rapprocher encore plus de mes fans et d’être plus réel avec eux. Je n’arriverais pas d’une autre manière et ne me connecterais pas avec plus de gens comme moi. Je veux créer un contenu unique et collaborer avec mes amis pour offrir une expérience amusante à mes fans », a-t-il déclaré à propos de sa décision.