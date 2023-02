Ellie rencontre un groupe de survivants suspects dans la bande-annonce de l’épisode 8 de The Last of Us, y compris l’acteur original de Joel, Troy Baker, dans un nouveau rôle.

La bande-annonce de l’épisode 8 de The Last of Us présente l’acteur original de Joel, Troy Baker, en tant que nouveau personnage

HBO Le dernier d’entre nous a attiré l’attention des téléspectateurs du monde entier. Basée sur le jeu vidéo populaire du même nom, la série raconte l’histoire de Joel et Ellie, deux survivants essayant de se frayer un chemin à travers un monde ravagé par une infection fongique mortelle. Avec des hordes d’humains infectés et de bandits impitoyables à chaque coin de rue, les enjeux sont importants pour Joel et Ellie alors qu’ils tentent de rester en vie. Dans le dernier épisode, qui explore la trame de fond d’Ellie, les téléspectateurs ont un aperçu de sa vie avant de rencontrer Joel. L’épisode met en lumière la relation d’Ellie avec Riley, joué par Storm Reid.

Dans le présent, Ellie (Bella Ramsey) est confrontée à la lourde tâche de trouver des fournitures médicales pour sauver la vie de Joel. Joel a été blessé lors d’une attaque presque mortelle dans le Colorado, et Ellie est déterminée à faire tout ce qu’il faut pour le maintenir en vie. La bande-annonce de l’épisode 8 montre à quel point la situation de Joel est désastreuse et met en lumière les difficultés auxquelles il est confronté alors qu’il tente de se remettre de ses blessures. La bande-annonce présente également aux téléspectateurs James, joué par Troie Baker, l’acteur original du personnage de Joel. James est l’un des survivants impliqués dans l’attaque de Joel, et sa présence dans la bande-annonce soulève des questions sur ses motivations et son rôle dans l’histoire. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.





The Last of Us offre une bande-son obsédante aux fans de la saison 1

Le dernier d’entre nous fait des vagues depuis sa création. Un aspect de la série qui a reçu des éloges particuliers est sa bande-son envoûtante et mélancolique. Composée par Gustavo Santaolalla et David Fleming, la musique capture parfaitement l’ambiance et l’émotion du monde post-apocalyptique dans lequel se déroule l’histoire. Désormais, les fans de l’émission peuvent profiter de la musique dans son intégralité puisque Milan Records a publié la bande originale officielle de la saison 1.

Santaolalla, deux fois oscarisé, connu pour son travail sur des films tels que montagne de Brokeback et Babel, a apporté son expérience considérable au projet. Il a travaillé en étroite collaboration avec Fleming pour créer une partition qui capturerait la même intensité émotionnelle que le jeu original. Santaolalla a noté que la musique de la série était une extension de ce qu’il avait développé pour le premier opus du jeu. Il a attribué la puissance de la partition à la vision des créateurs de la série, Neil Druckmann et Craig Mazin, et à la force de l’histoire qu’ils racontaient.

« Créer la musique de la série HBO basée sur le jeu vidéo The Last Of Us était, en quelque sorte, une extension de ce que nous avons développé et enregistré pour le premier volet du jeu », a déclaré Santaolalla. « Une fois de plus, l’émotion au cœur de la partition est cette fois portée par la vision de Neil Druckmann et Craig Mazin et par la puissance de cette histoire incroyable. »

La bande-son complète parfaitement les thèmes sombres et émotionnels du spectacle, et qui se présente à elle seule comme une œuvre d’art puissante. Le dernier d’entre nous est diffusé sur HBO et HBO Max à 21 h HNE tous les dimanches.