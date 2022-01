Lana Condor est fiancée ! Voir les photos

Lana Condor est fiancée !

La star de la franchise « To All the Boys », 24 ans, a annoncé vendredi sur Instagram qu’elle épouserait son amour de longue date, l’acteur et musicien Anthony De La Torre. Condor a partagé l’heureuse nouvelle avec plusieurs photos de fiançailles du couple prises par le photographe Lucas Rossi.

« Dire OUI a été la décision la plus facile que j’ai jamais prise. Je me considère comme la femme la plus chanceuse du monde à vivre dans votre sphère. À part mon père, vous êtes sans aucun doute le plus grand homme du monde », a déclaré Condor, qui a commencé à sortir avec De La Torre en 2015.

La proposition a également été accueillie avec l’approbation des chiens bien-aimés du couple. « Emmy et Timmy ont dit qu’il était temps que maman et papa se fiancent !!! » a écrit l’acteur.

La star de « X-Men: Apocalypse », qui est née au Vietnam, a poursuivi en disant que son futur marié a honoré son héritage en collaborant avec « l’INCROYABLE femme vietnamienne » détaillant Paris Jewelers pour concevoir sa magnifique bague de fiançailles.

« Le fait qu’il sache à quel point il était important pour moi qu’il collabore avec une entreprise vietnamienne pour m’aider à concevoir ma bague témoigne à quel point il est toujours réfléchi », a-t-elle écrit, ajoutant : « J’ai hâte d’être ta femme, bébé. Je t’aime un million de fois. »

Condor a inclus dans sa galerie une courte vidéo d’elle en train de pleurer juste après que De La Torre ait posé la question. Dans le clip, elle tient sa bouche sur ses mains tout en exhibant sa magnifique bague. « Je t’aime », dit-elle à De La Torre après avoir embrassé sa main.

Condor a partagé une image de la vidéo dans ses histoires Instagram. « Le poste le plus important de ma vie », a-t-elle écrit dessus.

De La Torre a partagé son propre lot de photos sur sa page Instagram pour célébrer l’occasion marquante.

« Ce moment où tu demandes à ton meilleur ami d’être à tes côtés pour toujours… Je voulais faire ça depuis 6 ans. La décision la plus simple que j’ai jamais prise a été de demander à cet ange d’être ma femme », a-t-il légendé sa galerie .

Il a ajouté: « PS oui, c’était la première fois que j’ouvrais une bouteille de champagne », en lançant un emoji qui pleurait de rire.

Condor s’est ouvert à « Entertainment Tonight » en septembre 2020 sur la façon dont elle a laissé entendre de manière pas si subtile à De La Torre qu’elle voulait se marier.

«Je lui ai littéralement dit l’autre jour:« Écoute, gamin … nous sommes ensemble depuis cinq ans. Nous avons une maison, nous avons un chien, nous avons une voiture, d’accord ? Tu ferais mieux de mettre une bague dessus », a-t-elle déclaré.

« Je dis toujours : ‘Je suis une denrée rare !' », a-t-elle ajouté. « Alors j’espère, mais nous verrons. »